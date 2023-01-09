9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye’de Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var. Ağla Sevgili Yurdum Ağla...

Türkiye’de Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var. Ağla Sevgili Yurdum Ağla...

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu "Türkiye’de dünya ortalamasının yaklaşık iki katı, %37’dir. DİSK-AR’ın Asgari Ücret Raporu’na göre ise çalışanların yaklaşık üçte ikisine asgari ücretin altı veya %50 üstü bir ücret ödeniyor...”

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:48
Takip Et

Türkiye’de Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var 

Türkiye’de Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var. Ağla Sevgili Yurdum Ağla...
+
Aa
-

Türkiye 2023’e asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarının yanı sıra enflasyonda düşüş beklentileri ile girdi. 2022’de asgari ücrete kademeli yapılan %95 zamma ek olarak, 2023’te de %54.5’luk bir ücret artışı gerçekleşmesi çalışanların ücret baremlerindeki dengeyi olumsuz etkiledi. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmaya çalışıldığını ancak Türkiye’deki sorunun asgari ücretin istisnai bir ücret olmaktan çıkıp, yaygın ücret haline gelmesi olduğunu söyledi.

“Dünya ortalamasının 2 katı asgari ücretli var”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Döviz kurlarında ciddi bir zıplama yaşanmadığı takdirde asgari ücretlilerin satın alma gücünün korunduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre dünyada işçilerin %19’una asgari ücret ödenirken, Almanya’da %5, Fransa’da %8 iken bu oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e göre Türkiye’de dünya ortalamasının yaklaşık iki katı, %37’dir. DİSK-AR’ın Asgari Ücret Raporu’na göre ise çalışanların yaklaşık üçte ikisine asgari ücretin altı veya %50 üstü bir ücret ödeniyor.” açıklamasını yaptı.

“2022’nin 4’üncü çeyreği, büyümede yavaşlama sinyali verdi”

2023 yılı beklentilerine de değinen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin tüm verilerin 2022’nin 4’üncü çeyreğinde ekonomik büyümede yavaşlama sinyali verdiğine işaret etti. Sanayi üretim rakamlarında, kapasite kullanımlarında, elektrik tüketiminde, hepsinden önemlisi ihracatın durakladığını gösteren istatistiklerde bu durgunluk eğiliminin hissedildiğini kaydetti. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enflasyonun %64.27’ye düşmesini, Aralık 2021’de aylık tüketici enflasyonu %13.6’nın devreden çıkmasıyla oluşan baz etkisine bağladı. Ayrıca, Temmuz 2022 ücret zamlarının etkisini yitirmesi, döviz kurlarının sakin seyretmesi ve küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıtılmasının da bunda etkili olduğunu iletti. Kozanoğlu’na göre yıllık enflasyon, Ocak 2022’deki %10.1 enflasyonunun da aradan çekilmesiyle önce %55 ve Nisan ayında da %40-45 arası bir orana gerileyebilir.

“Enflasyon düşüyor, fiyatlar düşmüyor”

Yıllık enflasyonun düşmesinin, fiyatların düşmesi anlamına gelmediğini kaydeden Kozanoğlu, aksine fiyatların dünya ortalamalarının da Türkiye’nin geçmiş yıl ortalamalarının da çok üstünde artmaya devam ettiğine dikkat çekti. Kozanoğlu, “Aralık 2022 enflasyonunun %1.18 açıklandı. Özellikle dar gelirli kesimlerin bütçelerinde en fazla ağırlığı bulunan gıdanın %1.86, konutun %2.84 ortalamanın üzerinde arttığı TUİK istatistiklerine de yansıdı. Gelirleri enflasyona paralel bir yükseliş göstermeyen yurttaşlarımızın satın alma güçleri haliyle geriliyor, yaşam standartları düşmeye devam ediyor.” diye konuştu.

“Ekonomik aktiviteleri hızlandırmak gerekiyor”

Prof. Dr. Kozanoğlu, ekonomi yönetiminin seçimlerin gerçekleşeceği 2023 yılında ekonomik aktiviteyi hızlandırmak için bazı hamleler yapacağını da belirtti. Hükümetin seçim yılında talebi canlı tutma, seçmeni kısa vadeli de olsa hoşnut etme eğilimi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kozanoğlu, “2022 için 460 milyar TL, 2023 için 660 milyar TL bütçe açığı öngörülmüştü. 2022’de bu kadar açık verilmediği, bunun 2023 için ek bir manevra alanı tanıdığı anlaşılıyor. Düşük faizli konut kredileri, 200 milyar TL’lik KGF paketi hepsi seçime yönelik aktiviteler” dedi. Ancak bunun gibi ekonomiyi canlandırma hamlelerinin aynı zamanda cari açığı sıçratma, döviz kurunun kontrolünü zorlaştırma potansiyeli de taşıdığına dikkat çekti. Kozanoğlu ayrıca, döviz mevduatlarındaki son 2 aydaki 21 milyar dolar çözülmenin ekonomi yönetiminin işini bir parça kolaylaştırdığını da ifade etti.

“Geliri biraz artan insanlar, harcamalarını öne çekiyor”

Kozanoğlu, kamu çalışanı ve emeklilere yılın ilk 6 ayı için yapılan %30 zamma rağmen emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşının asgari ücretin altında kaldığını kaydetti. Ekonomideki belirsizlik havasının ve telaffuz edilen çok farklı rakamların sağlıklı bir değerlendirme yapmayı zorlaştırdığını da ekledi. Kozanoğlu, “Örneğin Merkez Bankası’nın son enflasyon raporu 2023 için %22.3’lük bir tüketici enflasyonu öngörüyor. Düşmesine karşı üretici fiyatlarındaki yıllık artış %98. Yeniden değerleme oranı %12.3. Son 6 aylık üretici fiyatlarına göre saptanan alkollü içki ve sigara zammı %22.3 oldu.” diye konuştu. Ayrıca özel okul ücretlerine %65’e varan artış yapılmasına izin verildiğini de belirten Kozanoğlu, bunların enflasyonu beslediğini ve kalıcı bir düşüşü engellediğini vurguladı. Geliri biraz artan insanların enflasyondan korunma içgüdüsüyle harcamalarını öne çekip fiyatları biraz daha tırmandırmasına yol açtığını ifade etti.

Kozanoğlu son olarak, “Seçime kadar ekonomide gündelik kararlarla, anket sonuçlarına göre yeni manevralarla girileceği görülüyor. Seçimin sonucu ne olursa olsan yeni yönetimi ekonomide kökleşmiş sorunlar, yüksek bir enflasyon, yaygınlaşan bir yoksulluk, kronik işsizlik, ekonominin kurumsal yapılarına derin bir güvensizlik bekliyor olacak.” değerlendirmelerini yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yıldırım Demircioğlu
9.01.2023 14:37
İktidarda bulunan Akp hükümeti yönetiminin yanlış politikaları nedeniyle, Türk toplumu derin bir yoksulluk sarmalı için de. Sorunu yaratan, sorunu çözemez. Acil İktidar değişimi şart.  
 
Adalet
9.01.2023 14:22
Asgari ücret Yani adı üstünde ücretli köle Çalışan emek veren bir insana emeğinin karşılığı neyse o verilmeli, asgari ücret ise devlet tarafından çalışmayan işsiz insanlara verilmeli.  
 
SS
9.01.2023 14:02
bu durum yani milletin gelirinin sürekli düşmesinin sebebi bunu inşa eden AKP hükümeti ve iş bilmez menfatci ekibidir, asgari ücret (en az) acemi işçi için eskiden verilirdi şimdi iş bilen ustalarada  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
4
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
7
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.