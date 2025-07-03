Türkiye'de düşen uçaktan bir kişi sağ kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş Kaza yapan uçağa ekipler tarafından saat 6.24'de ulaşıldığını açıkladı. Baydaş, yaralı olduğu öğrenilen yolcu Hicran Kaya'nın kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza gerçekleşti.

Pilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek vermişti.

Telefonla ulaşılan yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu söylemişti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kaza yapan uçağa ekipler tarafından saat 6.24'de ulaşıldığını açıkladı. Baydaş, yaralı yolcu Hicran Kaya'nın kurtarıldığını, Pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

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