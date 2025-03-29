Türkiye’de eksik olan ne?

Türkiye'nin Yüzölçümü:

Toplam Alan: 783.562 km²

Karasu Alanı: 769.632 km²

Su Alanı: 13.930 km²

Hollanda'nın Yüzölçümü:

Toplam Alan: 41.543 km²

Karasu Alanı: 33.893 km²

Su Alanı: 7.650 km²

Karşılaştırma:

Türkiye, Hollanda'dan yaklaşık 19 kat daha büyüktür.

Hollanda'nın yüzölçümü, Türkiye'nin %5,3'ü kadardır.

Örnek olarak, Türkiye'nin sadece Konya ili (40.838 km²) neredeyse Hollanda kadar büyüktür.

Nüfus Yoğunluğu Açısından:

Hollanda, küçük yüzölçümüne rağmen 17,5 milyon nüfusuyla oldukça yoğun bir ülkedir (km² başına ~520 kişi).

Türkiye ise 85 milyon nüfusuyla daha geniş bir alana yayılmıştır (km² başına ~110 kişi).

Sonuç olarak, Türkiye coğrafi olarak Hollanda'dan çok daha büyük bir ülkedir.

İşte Türkiye’nin sadece 5.3’ü kadar olan bu ülkede 500'den fazla büyük uluslararası şirketin Avrupa veya global merkez bulundurmaktadır.

ABD kökenli 2.000'den fazla şirket Hollanda'da ofis veya operasyonel merkeze sahiptir.

Hollanda, 2023 itibarıyla Dünya Çapında 180'den fazla ülkeden şirketin bölgesel merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Hollanda'nın Yıllık Vergi Gelirleri (Dolar Bazında) yaklaşık 400 milyar dolar.

Türkiye’nin ise bunun yarısı kadar yani yaklaşık 200 milyar dolar.

Sadece bir ilimiz büyüklüğündeki Hollanda Dünyanın 2. büyük tarım ihracatçısı. Yıllık 130 milyar dolar tarım ürünlerini dünyaya satıyor. Biz ise 10. sırada ve sadece 30 milyar dolar tarım ürünleri satıyoruz.

Tüm bunların sonucu olarak Hollanda’nın yıllık milli geliri 63 bin dolar.

Gelelim asıl soruya:

Bu kadar küçük ülkeyi Türkiye’de farklı kılan nedir?

Sizi çok zorlamadan söyleyeyim: Dünyada en iyi çalışan hukuk sistemi.

Adalet!

Onca şirketin Hollanda’yı tercih etmesinin en büyük nedeni hukuk sitemidir.

Bu arada Uluslararası Adalet Divanı (UAD) (International Court of Justice - ICJ), Hollanda'nın Lahey (The Hague) şehrinde bulunmaktadır.

Burası aynı zamanda Lahey Uluslararası Hukuk Kenti olarak bilinir ve birçok uluslararası mahkeme ve kuruluşa ev sahipliği yapar.