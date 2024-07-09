Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu

Türkiye'de en çok eleman arayan sektörler belirlendi. İşte en hızlı şekilde iş bulmanızı sağlayacak o meslekler...

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