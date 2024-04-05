Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste

Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste
Kaynak: Haber3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı meslek gruplarını söyledi.
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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 2

Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek suretiyle İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 için birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını söyledi.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 3

Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." İfadelerini kullandı.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 4

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının bulunduğu bir görsel paylaştı.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 5

Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak açıklandı.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 6

Yapılan araştırmaya göre en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak kaydedildi.

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 7

İlk 10'da yer alan diğer meslekler: makineci (dikiş)

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 8

Lojistik elemanı

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 9

Temizlik görevlisi

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 10

Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 11

Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 12

Servis elemanı (garson) yardımcısı

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 13

İnşaat işçisi

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Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste 14

Ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) oldu.

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