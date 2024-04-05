Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı meslek gruplarını söyledi.

1 /14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. 2 /14 Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek suretiyle İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 için birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını söyledi. 3 /14 Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." İfadelerini kullandı. 4 /14 Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının bulunduğu bir görsel paylaştı. 5 /14 Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak açıklandı. 6 /14 Yapılan araştırmaya göre en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak kaydedildi. 7 /14 İlk 10'da yer alan diğer meslekler: makineci (dikiş) 8 /14 Lojistik elemanı 9 /14 Temizlik görevlisi 10 /14 Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı 11 /14 Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı 12 /14 Servis elemanı (garson) yardımcısı 13 /14 İnşaat işçisi 14 /14 Ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) oldu.