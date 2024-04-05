Türkiye’de en çok aranan meslekler belli oldu. İşte o liste

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.
Işıkhan, en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek suretiyle İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 için birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını söyledi.
Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." İfadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının bulunduğu bir görsel paylaştı.
Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak açıklandı.
Yapılan araştırmaya göre en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak kaydedildi.
İlk 10'da yer alan diğer meslekler: makineci (dikiş)
Lojistik elemanı
Temizlik görevlisi
Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı
Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı
Servis elemanı (garson) yardımcısı
İnşaat işçisi
Ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) oldu.