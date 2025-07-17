Türkiye'de en ucuz sıfır araçlar açıklandı! Listede şaşırtan markalar var

Birikimini araç alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar son dönemlerde arama motorlarında araba fiyatlarına ilişkin sorgulamalarında sıralamada ön plana çıkmasını sağladı.

Bankaların yüksek kredi faizleri ve mevcut ekonomik şartlar gibi bir çok etken sıfır araba almayı neredeyse imkansız hale getirse de otomobil piyasasında halen ucuz araç bulabilmek mümkün.

Öte yandan bazı markalar piyasadaki bazı model modellerini daha erişilebilir seviyelerde tutmaya çalışıyor. Bu durumda otomotiv piyasasındaki rekabet için büyük bir strateji…

EN UCUZ ARAÇLAR LİSTESİNDE ŞAŞIRTAN ARAÇLAR VAR



Fiat Egea Sedan – 1.104.900 TL

Hyundai i10 – 1.129.000 TL

Citroen e-C3 – 1.149.900 TL

Kia Picanto – 1.210.000 TL

Hyundai i20 – 1.234.000 TL