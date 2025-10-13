410 haneli Gözene’nin nüfusu kalabalık olmasına rağmen, her hanenin aynı soyadını paylaşması, mahallenin en çarpıcı özelliği olarak öne çıkıyor.

Mahalle sakinleri, eskiden resmi işlerde karışıklıklar yaşandığını ancak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının devreye girmesiyle bu sorunların büyük ölçüde aşıldığını belirtiyor.

Mahalle mezarlığında dahi, mezar taşlarındaki soyadlarının tek tip olması durumu gözler önüne seriyor.

“BİZE DADÜKLER DERLER”

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, durumu şu sözlerle anlattı: "Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soy ismine sahipler. Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı.

Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Köyde 8 aile olduğu ve onlarında kökünü bildiğimiz için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar."

“DEDEDEN GELEN SOY İSMİ HALA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Muhsin Dadük ise, soyadının atalarından kaldığını vurgulayarak, "Hepimizin soy isimleri ‘Dadük’ ve dededen gelen soy ismi, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak.

Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soy ismi ‘Dadük’ oldu" ifadelerini kullandı.