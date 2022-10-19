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e-ticaret cirosu 3. çeyrekte yüzde 243 yükseldi

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Sözcüsü Eminoğlu, e-ticarette bu yılın 3. çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre işlem adetlerinin yüzde 41 arttığını "Tutar olarak da geçen sene eylül ile bu sene arasında yüzde 243 artış var." dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:34
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Türkiye'de e-ticaret cirosu 3. çeyrekte yüzde 243 yükseldi

e-ticaret cirosu 3. çeyrekte yüzde 243 yükseldi
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EDER'den yapılan açıklamaya göre, e-ticarette eylül ayı ile birlikte geride kalan 3. çeyrek, işlem adetlerinin arttığı, cironun da kendini katladığı bir dönem olarak tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDER Sözcüsü ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, 3. çeyrek verileri sektörel olarak incelendiğinde kırtasiye ve ofis harcamalarında işlem adedinin ikinci çeyreğe göre yüzde 35,1 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Verilere bakarak okul sezonunun etkisinin yanında daha da önemlisi artık ofise dönüşlerin de başladığını görebiliyoruz. Firmalar tamamen uzaktan değil, haftanın belli günleri uzaktan çalışarak hem ofislerden hem de evlerden faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunun yanında özellikle yardımcı eğitim setleri ve robotik programlamaya yönelik ürün satışlarında gözlenen artış da öğrencilerin eğitim ve tercihlerinin teknoloji odaklı bir eğilim gösterdiğini bize gösteriyor. Bunun yanında sosyal faaliyetlere yönelik satışların da eylül ayı ile birlikte yükselişi, insanların yazlıklardan şehre geldiğini ve sosyal faaliyetlerin pandemi dönemine göre arttığını gösteriyor.

Giyimde ise işlem adedinin geçen sene 3. çeyrek ile kıyaslandığında yüzde 34,1 arttığını görebiliyoruz. Biraz daha detaylı baktığımızda, işlem olarak okul ayakkabısı ve kıyafetleri satışında ciddi artış göze çarpıyor. Ayrıca, yetişkin ayakkabısı satışı da senenin en yüksek adetlerine çıkmış durumda. Bu da eylül ayı ile birlikte hem indirimlerin yüksek olması hem de ofise dönüşlerin başladığını gösteriyor."

“MARKET SEPETLERİ YÜZDE 8,7 ARTTI”

Yüksel Eminoğlu, okulların açılışı ile akıllı tahtalar ve verilen ödevlerin dijitale kaymasının yeni neslin daha aktif teknoloji kullanıcıları olmasını sağladığını, bunun da etkisiyle elektronik ürünlerde satış işlem adetlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 arttığını belirtti.

Market alışverişlerinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3'lük adet bazlı bir azalma olsa da sepet tutarlarında yüzde 8,7 oranında bir artışın görüldüğüne işaret eden Eminoğlu, "Bu veri de bize 3. çeyrekte kampanya ve indirimler ile birlikte insanların daha çok toplu ürün aldığını gösteriyor. Sepet içeriklerine baktığımızda ise hijyen ürünlerinin yine artışa geçtiğini görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, aktar ürünlerinde gözlenen satış artışının da çok dikkat çekici olduğunu belirterek, "Bu da mevsimlerin değişmesi ile birlikte bitkisel çayların ve karışımların tercih olarak arttığını gösteriyor. Genel olarak sepetlerde, saç boyalarından ayakkabıya özellikle eylül ayında görülen artışlar, güçlü bir ofis dönüşü olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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