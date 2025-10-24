Türkiye’de konut fiyatlarının hızla yükseldiği, özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmanın giderek zorlaştığı bir dönemde, Güney Avrupa’da tam tersi bir tablo yaşanıyor. İtalya’nın bazı kırsal kasabalarında evler yalnızca 1 euro gibi sembolik bir fiyata satışa sunuluyor. Üstelik bu evler sıradan yapılar değil aksine 100 yıllık taş evler, ahşap balkonlu, üzüm bağlarına bakan, Akdeniz’in büyüleyici manzarasına sahip tarihi yapılar. Ancak bu cazip teklifin ardında, İtalya’nın uzun süredir yaşadığı sessiz bir kriz yatıyor. O da nüfusun yaşlanması, gençlerin büyük şehirlere göç etmesi ve kırsal bölgelerin giderek ıssızlaşması. Bu durum, özellikle Sicilya, Calabria, Basilicata ve Sardinya gibi bölgelerdeki köyleri hayalet yerleşimlere dönüştürmüş durumda. Belediyeler, bu terk edilmiş evleri yeniden canlandırmak için evleri 1 euroya satmak gibi radikal bir çözüm geliştirdi. Ancak bu teklifin bir şartı var, yeni sahiplerin bu evleri belirli bir süre içinde restore etmesi gerekiyor.

BEDAVA GİBİ GELSE DE ASLINDA HİÇ DE UCUZ DEĞİL

Bu projeler, hem uluslararası medyada büyük ilgi gördü hem de birçok yabancı yatırımcıyı cezbetti. Fakat bu romantik hayalin bir de zorlu gerçekleri var. Yani 1 euro ile ev almak bedava gibi gelse de aslında hiç de ucuz sayılmaz. Öncelikle evi satın alan herkes belirli bir süreç içerisinde tamamen yenileme taahhüdü veriyor. Yani bir ara yaparım demek yok. Genellikle 1 ila 3 yıl içerisinde restorasyon bitmiş olmalı. Bunun için belediyeye detaylı bir yenileme planı sunulması ve onay alınması gerekiyor. Ayrıca birçok belediye 2.000 ile 5.000 euro arasında teminat alıyor. Bu teminat eğer evi zamanında yenilemezseniz yanıyor ve asıl masraf da burada devreye giriyor. Çünkü evin durumuna göre restorasyon maliyeti genellikle 20.000 ile 100.000 euro arasında değişiyor. Ayrıca karmaşık bürokratik süreçler ve altyapı eksikliklerini göze almalısınız.

Fakat kendi içinde avantajları da var. Mesela İstanbul'da yaşadığınızı varsayarsak Beylikdüzü’nde 1+1 ya da 2 +1 ev almanın maliyeti minimum 8 milyon TL. Bu da aşağı yukarı şu anki kurla 165.000 euro yapıyor. Kendi istediğiniz gibi restore edebileceğiniz müstakil bir eve 100.000 euro harcasanız bile 5.000 euro size kalıyor. Bu da Avrupa için çok ama çok büyük bir para. Bunun dışında gelecek yıllarda İtalyan pasaportu sahibi olabilirsiniz. Elbette bu da size Schengen avantajını getirecektir. Sakin bir yaşam arayanlar ve Avrupa’da kök salmak isteyenler için bu fırsat hala cazibesini koruyor.

Amerika’dan Kanada’ya, Fransa’dan Çin’e kadar birçok kişi bu evleri satın aldı. Kasabalar yeniden canlanmaya başladı, turizm arttı, sokaklar hareketlendi.