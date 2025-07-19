Türkiye’de ev sahipliği oranındaki düşüş

Kıymetli Dostlarım,

Türkiye’de konut sektörü son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Satış rakamları rekor seviyelere ulaşıyor, yeni projeler hızla yükseliyor ve gayrimenkul, yatırımcıların gözdesi haline geliyor. Ancak tüm bu hareketliliğe rağmen dikkat çeken bir gerçek var: Türkiye’de insanların kendi evine sahip olma oranı giderek azalıyor.

TÜİK verilerine göre, ev sahipliği oranı 2014 yılında %61,1 ile zirveye çıkmışken, bu oran sonraki yıllarda sürekli gerileyerek 2024’te %56,05 seviyesine kadar düştü. Başka bir deyişle, 2014’te her 100 kişiden 61’i kendi evinde otururken, bugün bu sayı 56’ya indi. Peki bu düşüş ne anlama geliyor ve arkasındaki nedenler neler ?

İlk bakışta bu tablo şaşırtıcı görünebilir. Zira Türkiye’de konut satışları son yıllarda oldukça yüksek. Özellikle 2020 sonrası dönemde düşük faizli kredi kampanyaları ve pandemi sonrası artan talep, konut piyasasını hareketlendirdi. 2023 ve 2024 yıllarında da konut satışları yüksek seyretti. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: satılan her konut, Türkiye’de yaşayan bir bireyin ev sahibi olmasını sağlamıyor.

Satılan konutların önemli bir bölümü yatırım amacıyla alınıyor. Bazı evler hiç kullanılmadan boş kalıyor ya da kiraya veriliyor. Ayrıca son yıllarda yabancılara konut satışı da hız kazandı. 2018’de yürürlüğe giren “vatandaşlık karşılığı gayrimenkul” uygulamasıyla birlikte yabancılar Türkiye’den daha fazla ev almaya başladı. Bu durum, toplam konut satışını artırsa da Türkiye’de yaşayan kişilerin ev sahibi olma oranına katkı sağlamıyor..

Ev sahipliği oranındaki düşüşün arkasında birkaç önemli neden var:

1 - Konut fiyatlarındaki artış

Özellikle 2021 sonrası dönemde Türkiye’de konut fiyatları hızla yükseldi. Hem döviz kurlarındaki artış hem de inşaat maliyetlerinin yükselmesi, ev almayı zorlaştırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatları milyonlarca lirayı buluyor. Bu durum, özellikle orta gelir grubundaki ailelerin ev sahibi olmasını imkânsız hale getiriyor.

2 - Nüfus artışı ve kentleşme

Türkiye’nin nüfusu her yıl artmaya devam ediyor. Ancak yeni konut üretimi ve alım gücü, nüfus artışının gerisinde kalıyor. Özellikle genç nüfus, yüksek konut fiyatları nedeniyle kiracı olarak yaşamaya devam ediyor.

3 - Yabancılara satışlar

Son 10 yılda yabancılara satılan konut sayısı 300 bine yaklaştı. Bu evler, Türkiye’de yaşayan kişilerin ev sahibi olma oranını artırmıyor. Özellikle Antalya, İstanbul ve Karadeniz kıyılarında yabancılara satış oranı çok yüksek.

4 - Gençlerin ev sahibi olamaması

Eskiden gençler belli bir süre çalıştıktan sonra ev sahibi olabiliyordu. Ancak günümüzde konut fiyatları ve kredi faizleri, gençlerin ev alabilmesini neredeyse imkânsız hale getirdi.

Ev sahipliği oranının düşmesi, sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal bir sorun. Türkiye’de ev sahibi olmak uzun yıllar boyunca bir güvenlik ve istikrar sembolü olarak görüldü. Ancak konut fiyatlarındaki artış ve kira bedellerinin yükselmesi, barınma sorununu derinleştirdi.

Yüksek kiralar, hanehalkı bütçelerini zorluyor. Özellikle büyükşehirlerde kira giderleri, ailelerin gelirlerinin yarısından fazlasını tüketebiliyor. Bu durum, sosyal huzursuzluk riskini de artırıyor.

Türkiye’de konut satışları her yıl yüksek rakamlara ulaşıyor. Fakat bu satışların önemli bir kısmı yatırım veya yabancılara yönelik olduğu için ev sahipliği oranı artmıyor, aksine azalıyor. 2014’te her 100 kişiden 61’i kendi evinde yaşarken, bugün bu sayı 56’ya düştü..

Ev sahibi olmanın zorlaşması, Türkiye’de ekonomik eşitsizliği derinleştiriyor. Orta ve alt gelir grupları ev alamazken, yüksek gelir grupları ve yatırımcılar konut piyasasında etkin rol oynuyor. Önümüzdeki yıllarda ev sahipliği oranının yükselmesi için konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli kesimlere yönelik konut politikalarının geliştirilmesi gerekiyor.