Türkiye'de federasyon başkanını kimin seçtiğini açıkladı

Malum; ülkemizde olimpiyat oyunlarının hemen arkasından federasyon seçimleri yapılır…

Olimpiyatlar, federasyonlar ve başkanları için önemli bir sınavdır…

Başarılı olanlar bir şekilde seçilirler ve yollarına devam ederler…

Tabii ki, Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün tepesindeki insanlarla bir sorunu yoksa…

Bakanla, Bakan yardımcıları ya da Spor Genel Müdürü ile sorunu olan federasyon başkanları, oturdukları o koltukları sadece rüyalarında görürler…

Önümüzdeki 3 ay içerisinde hemen hemen bütün federasyonlarda seçim var, halen koltuğunda oturanlarla, o koltuğa oturmak isteyenler “seçim startı”nı vermiş durumdalar…

Bazı olimpik federasyonlara talip olan adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı…

Daha doğrusu kulağıma gelenler var…

Örneğin; Boksta Eyüp Gözgeç milattan önce oturduğu koltuğu bırakmamak için, siyaseti de kullanarak tekrar aday…

Eyüp Gözgeç’in karşısında ise güçlü isimler var…

Trabzonlu Suat Hekimoğlu ve Yılmaz Arın ikilisi ile yine Trabzonlu eski boksör Selçuk Aydın ringde değil, ama genel kurul salonunda yarışacaklar!

Olimpiyatlarda boks branşında 2 gümüş ve 1 bronz alınmasına rağmen, teftişlerden ve mahkemelerden nefes alamaz duruma gelen boks federasyonunda değişim isteniyor.

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Halterde ise Talat Ünlü’nün karşısına Mehmet Yılmaz, Raif Özel, bir önceki başkan Tamer Taşpınar ve Gürsel Dedeoğlu’nun çıkacağı gelen bilgiler arasında…

Halterde Talat Ünlü, mütevazi bütçesi ile görevde kaldığı süre içerisinde iyi işlere imza attı…

Bu seçimde ne olur?

Büyük bir ihtimalle devam eder gibime geliyor.

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Tekvando da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Şahin’in karşısına eski şampiyonlardan Bahri Tanrıkulu ile halen federasyon yönetiminde bulunan Oktay Duymaz çıkıyorlar…

Şansları var mı?

Bilemiyorum…

Ama, Bakanlık ve Metin Şahin istemedikten sonra, tekvando federasyonun da yaprak bile kıpırdamaz…

Federasyon olarak başarılılar mı?

Gittikleri irili-ufaklı her organizasyonda kürsüye çıktılar, istiklal marşını okuttular…

Bu anlamda Türkiye’nin başını hep dik tuttular…

Tekvando Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile diğer uluslararası organizasyonlarda ülkemizin madalya yükünü çeken en başarılı federasyonlardan birisi…

Haklarını yememek lazım…

Dolayısıyla, Metin Şahin “adayım” derse kazanır.

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Olimpik branşlar içerisinde ülkemizin yüz akı branşlarından, hem de en önemlisi güreş…

Ata sporumuz “güreş” denilince akan sular durur…

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında en fazla altın kazandığımız branş…

Güreşin başında, güreşin içerisinden gelen Şeref Eroğlu var…

Görevde bulunduğu süre içerisinde, arkadaşları ile birlikte öyle güzel işlere imza attı ki, hem de ayağına dolananlara, altını oymaya çalışanlara rağmen, ülkemizin gururu oldular…

Önümüzdeki seçilerde Şeref Eroğlu’nun devam etmesi bekleniyor…

Böyle başarılı bir federasyonun elbette taliplileri de olacak…

Selçuk Çebi’nin, Taha Akgül’ün ve Tevfik Odabaşı’nın isimleri geçiyor…

Güreşte kıran kırana bir seçim olabilir.

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Atletizm Türk sporunun yumuşak karnı…

İyi bir bütçesi olmasına rağmen, gururumuzu okşayacak başarılardan çok uzak…

Sırıkla atlamada 5.85’lik atlayışıyla Olimpiyat 5. olan Ersu Şaşma ile gururlandık…

Bu sporcunun yetişmesinde Fenerbahçe kulübünün katkısı inkar edilemez…



Atletizm Federasyonu’ndan daha çok ilgilendiler Ersu Şaşma ile…

Atletizmde de değişim isteniyor…

Nihat Döker, Zeki Öztürk, Halil Akkaş ve en önemlisi de İstanbul’un Trabzonlu eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıfettahoğlu’nun isminin geçtiği ve bir hayli de iddialı olduğu söyleniyor…

Seçilir mi?

Kimbilir….

Ama, bildiğim bir şey varsa, o da Fatih Çintimar’ın aday olması halinde işinin zor olduğudur.

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Karate Federasyonu Başkanı Av.Dr. Aslan Abit Uğuz’a rakip çıktığı geldiği kulağıma…

Tokyo Olimpiyatları’nın 4 madalyalı branşı karate, keşke Paris’te olsaydı…

Mutlaka büyük bir başarıya imza atarlardı…

Bildiğim ve tanıdığım Aslan Abit Uğuz’un karşısına kim çıkarsa çıksın, hiç şansının olmadığını açık yüreklilikle söyleyebilirim…

Cenk Hilmi Kılıç’ın ismi geçiyor, ama “hiç şansı yok” diyorlar…

Ben demiyorum, konu komşu öyle diyor.

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Bisiklette Emin Müftüoğlu adaylığını tekrar açıkladı ve seçimlere de tek aday olarak girecek muhtemelen…

Karşısına rakip çıkacağını düşünmüyorum.

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Voleybol Akif Üstündağ, Cimnastik Suat Çelen, Judo Sezer Huysuz gibi başkanların karşısına aday çıksa da, çok şanslarının olacağını düşünmüyorum…

Özetlersem; olimpik branşların dışında kalan bir çok federasyonda da dokunulmayanlara dokunulacak…

Bunu kestirebilmek için “kahin” olmaya gerek yok…

Bakan Osman Aşkın Bak, illaki hesap soracaktır.