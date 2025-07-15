Türkiye'de fiyatı iki katına çıktı! Talep artınca Japonlar harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de fiyatı iki katına çıktı! Talep artınca Japonlar harekete geçti

Son dönemlerde sosyal medyanın da etkisi ile birlikte gençlerin içeceklerle ilgili favorileri değişti. Son dönemlerde özellikle kafelerde maça içeceğinine yoğun talep sebebiyle matcha fiyatları da iki katına çıktı. Bununla birlikte Japonya’daki matcha üreticileri taleplerin yoğunluğuna yetişemediklerini belirterek satışları durdurdu.


Sosyal medya fenomenlerinin de etkisiyle son dönemlerde Japonya’da popüler olan bir içecek Türkiye’de de sıklıkla tüketilmeye başladı. Matcha adlı içeceği kimileri sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketirken kimileri ise sosyal medyanın etkisiyle tüketiyor. İnternette son dönemlerde viral olan maça deneme videoları da oldukça yaygın.

KRİZ SÜRÜYOR, ZAM KAPIDA

İçeceğin son dönemlerde bu kadar popüler olmasının getirdiği krizle birlikte fiyatlarda rekor seviyeye ulaştı. Kahveden daha sağlıklı olduğunun öne sürülmesinde tüketimin bu kadar artmasının etkisi var.

Üstelik sadece içecek olarak değil yiyeceklerin içerisine eklenerek de tüketilebiliyor. Japonya üretim alanları açmak istese de bu sürecin uzun zaman alacağı belirtiliyor. yaşanan kriz nedeniyle matcha fiyatlarına zam gelebilir.

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