Türkiye'de her 10 kişiden birinde bu hastalık görülüyor

Bağışıklık sisteminin bozukluğu sonucunda omurilik ve beyinde birçok plak oluşumuyla ortaya çıkan multiple skleroz (MS), halk arasında yaygın olarak bilinen ismiyle MS, konusunda bilinmeyenleri açıklayan Dr. Esra Taşkıran, hastalığın özellikle 20-40 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülen kronik inflamatuar bir hastalık olduğunu belirtiyor. Taşkıran, "Dünya genelinde 3 milyondan fazla, Türkiye'de ise son verilere göre yaklaşık 82 bin MS hastası bulunmaktadır. Yani her 10 kişiden biri MS hastası olabilir" diyor.

MS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Taşkıran, MS hastalığının belirtilerinin ilerleyen yıllarda kalıcı olabileceğini vurgulayarak, "Genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, santral sinir sistemini etkileyen, çoğunlukla sinir hücrelerinin kılıfı olan myelinde hasar oluşturan bir hastalıktır. MS hastalarının çoğunda ataklar ve düzelmelerle seyrederken, küçük bir grupta ise sürekli olarak ilerleyici belirtiler görülebilir. Ataklar genellikle saatler içinde ortaya çıkar ve 24 saatten uzun sürer, ateş ve enfeksiyon eşlik etmez, yeni nörolojik belirtiler görülür" diyor.

"FARKLI HASTALIKLARI TAKLİT EDEBİLİR"

MS'in merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu ve beyin ile omuriliği etkilediğini vurgulayan Taşkıran, MS'in görme bozuklukları, güçsüzlük, dengesizlik, titreme, uyuşma, idrar kaçırma gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini söylüyor. Ayrıca MS, farklı hastalıkları taklit edebilir ve bu nedenle ayırıcı tanı için birçok incelemenin gerekebileceğini belirtiyor. Tanı ve ayırıcı tanıda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesinin yararlı yöntemler olduğunu ifade ediyor.

"VİTAMİN DÜŞÜKLÜĞÜ VE SİGARA KULLANIMI"

Hastalığın tam olarak nedeninin bilinmediğini vurgulayan Dr. Esra Taşkıran, "MS ve immunoloji alanındaki bilimsel araştırmalar, MS'in ortaya çıkış nedeni, mekanizmaları, tanısı ve tedavisi konusunda her geçen gün yeni bilimsel veriler sağlamaktadır. MS'te temel neden, vücudun kendi hücrelerine saldırmasıdır. MS hastalığının ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın yanı sıra enfeksiyonlar (EBV vb.), D vitamini eksikliği, sigara ve erken yaşta menarş gibi çevresel faktörlerin tetikleyici olabileceğini belirtiyor. Özellikle sigaranın, pasif içicilik de dahil olmak üzere hastalığın ortaya çıkışı, seyri ve tedaviye yanıtında önemli olduğunu gösteren kanıtlar giderek artıyor" diyor.

MS HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER

Dr. Esra Taşkıran, MS hastalığıyla ilgili yaygın yanlış anlamaları sıralayarak, hastalığın ölümcül olmadığını vurguluyor. Örneğin, MS'nin bulaşıcı olmadığını ve aynı evde yaşayan veya aynı ortamda çalışan insanlar arasında yayılmadığını belirtiyor. Ayrıca, MS'nin sadece genetik geçişle değil, çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte, MS'nin çocuk sahibi olmaya engel olmadığını ve uygun tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olabileceklerini belirtiyor. Hastalığın ölümcül veya ruhsal bir hastalık olmadığını, ayrıca tedavisiz veya çaresiz bir durum olmadığını, gelişen tedavi yöntemleri sayesinde MS'nin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor.