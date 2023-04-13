13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye'de her yıl kaç kişi kalp krizi geçiriyor

Sağlık Bakanlığı “Türkiye'de her yıl kaç kişi kalp krizi geçiriyor” sorusunun yanıtı verdi. İşte o çarpıcı bilgi…

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:05
Takip Et

Türkiye'de her yıl kaç kişi kalp krizi geçirir

Türkiye'de her yıl kaç kişi kalp krizi geçiriyor
+
Aa
-

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 20. yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, sağlık sorunlarının çocukluk çağı hastalıklarından yaşlı nüfusta görülen bulaşıcı olmayan hastalıklara doğru kaymasına yol açtı.

Dünya genelindeki ölümlerin en önemli nedeni olan bulaşıcı olmayan hastalıklar halen önemli bir hastalık yükü oluştururken, bunlar içinde kalp ve damar hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada, bu hastalıklar arasındaysa kalp krizi ve inme ilk iki sırada yer alıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyondan fazla kalp hastası bulunuyor, 2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşıyor. Kalp damar hastalıkları, yılda 18,6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

ÖLÜMLERİN ÜÇTE BİRİ 70 YAŞ ALTINDA

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin üçte biri 70 yaş altında yaşanıyor, bu ölümlerin yüzde 85'i, kalp krizi ve inmeye bağlı oluşuyor. Türkiye'de de kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2021'de ölümlerin yüzde 33,4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geliyor. Her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, kanser nedeniyle yaşanan kayıplar bu rakamın yarısını oluşturuyor.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 80'İ ÖNLENEBİLİR

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'i tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi kontrol edilebilen ve önlenebilen risk faktörlerine bağlı görülüyor. Yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kan kolesterolü ve şişmanlık da kalp damar hastalıkları için risk faktörleri arasında yer alıyor.Koruyucu sağlık hizmetleriyle erken dönemde bu risk faktörleri tespit edilerek hastalık tedavi edilebiliyor ve erken yaşta ölümlerin önüne geçilebiliyor.

DENGELİ BESLENME…

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, kalbi korumak için yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Genel Müdürlük, dengeli beslenerek bol miktarda meyve ve sebze, kepekli tahıllar, yağsız et, balık ve sınırlı tuz, şeker ve yağ alımı ile bakliyat tüketilmesini, daha fazla hareket edilmesini, stres veya endişeden kaçınılmasını öneriyor.

Kalp krizi ve inme riskinin, tütün ürünlerini bıraktıktan hemen sonra düşmeye başladığını ve bir yıl sonra yarı yarıya azaldığını hatırlatan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, tütün dumanına maruziyetten uzak durulmasını da tavsiye ediyor. Düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması, kan kolesterolünün sağlıklı bir diyetle, gerekirse uygun ilaçlarla kontrol edilmesi de Genel Müdürlüğün uyarıları arasında yer alıyor.

Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik hava yolu hastalıklarına bağlı 70 yaş altındaki ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması hedef olarak belirlendi.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
3
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
4
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
6
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.