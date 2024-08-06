Türkiye’de ikametleri bulunan yabancılarla ilgili Resmi Gazete’de skandal bilgiler

T24 yazarı Tolga Şardan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Ankara’da oturduğu evde iki yabancının ikametinin gözüktüğünü yazması büyük ses getirmişti.

Bu olayın ardından Bakan Yerlikaya dün, Türkiye’de yabancılarla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Yerlikaya, Türkiye'deki kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyeli göçmenden 729 bininin devlete bildirdikleri adreslerde bulunamadığını söyledi.

Yerlikaya’nın açıklamalarına ek olarak T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında Türkiye’deki yabancılarla ilgili ilginç bilgilere yer verdi:

YERLİKAYA “KRAL ÇIPLAK” DEDİ

“Büyüteç'i kaleme aldığım dün öğle saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmenlerle ilgili açıklaması ekrana düştü. AKP İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Suriyeli göçmenler hakkında bilgiler paylaşan Yerlikaya, Türkiye'deki kayıtlı 3 milyon 103 bin Suriyeli göçmenden 729 bininin devlete bildirdikleri adreslerde bulunamadığını açıkladı.

Yerlikaya'nın söz konusu açıklamasına, bu satırlarının yazarının kamuoyuna duyurduğu iki yabancıya verilen ikamet izni skandalının bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. İçişleri Bakanı, "kral çıplak" dedi, bu açıklamasıyla.

“YABANCI SUÇLULAR BULUNAMIYOR”

Yerlikaya'nın açıklamasını destekleyen yakın zamandan bir örnek vereyim, konuyu daha iyi anlatmak için. Hemen her gün Resmi Gazete'yi inceleyen bir meraklı olarak yargı ilanlarına özellikle göz atarım. Haklarında yargı kararı verilen ancak kendilerine bir türlü ulaşılamayan kişilere yönelik ilanlardır bunlar. Uzunca bir süredir yayımlanan ilanlar incelediğinde, en az TC kimlik numarası taşıyanlar kadar belki de daha çok Yabancı Kimlik Numarası taşıyan yabancılar hakkında verilen ilanları görmek mümkün.

Yani; bu coğrafyada suç işlediği iddia edilen, yargılanan beraat eden ya da adli ceza alan yabancıların sırra kadem bastığını görmek mümkün. Suça karışmayıp kaybolanların yanında suça karışıp değişik adli cezaları almalarına rağmen kaybolan yabancıların varlığı daha vahim kanımca.