Türkiye’de ilk defa Tunceli’de ortaya çıkmıştı! Tekrar görüldü

Kaynak: İHA
Türkiye’de ilk defa Tunceli’de ortaya çıkmıştı! Tekrar görüldü

Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen "Neurergus Strauchii Munzurensis" türü semender, Pülümür ilçesinde yeniden görüntülendi.

Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen "Neurergus Strauchii Munzurensis" türü semender, Pülümür ilçesinde yeniden görüntülendi.

Tunceli'de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir semender keşfedilmişti. Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilen alt türe "Neurergus Strauchii Munzurensis" adı verilmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı. Pülümür ilçesine bağlı Kovuklu köyünde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından yeniden kayıt altına alındı.

Yetkililer türün çekildiği bölgede ilk defa görüldüğünü belirtirken, alanda çalışma yapılacağı öğrenildi.

Türe, Munzur Nehri'nden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.

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