Türkiye’de ilk kez gıda ürününe karekod basıldı

8 Mayıs 2025 tarih ve 32894 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe ait değişiklikle satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda karekodu zorunlu kılındı. 29 Mayıs 2025 tarihinde duyurularak 60 günlük süre başlatılan ve 28 Temmuz 2025 tarihinde zorunlu olan "Karekod Uygulaması" ile tüketiciler, o işletmenin denetim bilgilerini online olarak görebilecek. Türkiye'de ilk defa Yalova'da üretim yapan bir işletme, ürettiği ürünlerinin etiketinin üzerine karekodunu basarak işletmesini tüketicilerinin görmesini sağladı.

Tüketiciler mobil telefonları üzerinden "Tarım Cebimde" uygulamasını indirip, karekodları okutarak işletmelerdeki ve ürünler üzerindeki detaylı bilgileri elde edebilecek.

Yalova'da üretim yapan ve gıda karekodunu ürün etiketlerine bastıran İkra Şekercilik işletmesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ile beraber üretim alanında inceleme yaparak firma yetkililerinden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür İlmeç, "Bakanlığımızca her bir işletmeye özel olarak hazırlanan karekodu https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/isletme/QRKodOlustur adresi üzerinde işletmelerimiz oluşturuluyor. Tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde hazırlanan karekodların tüketicinin göreceği yerde bulundurulması mecburidir. Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşabilecektir. Yalova'mızdan bir işletmenin karekodunu ürünlerinin etiketine basmasını memnuniyetle karşıladık. Bu durumun diğer işletmelere de örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.