Türkiye'de ilk kez yapıldı! 3 bin 500 dönümlük meraydı şimdi kırsal uydu kent oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurdu.

Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanıyor. Ayrıca bölgede okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yer ayrıldı. Eskiden hayvanların otlandığı mera alanı olan arazi şimdiyse yüzlerce depremzedeye sıcak yuva olmaya başladı.

"BURASI ÖNCEDEN MERAYDI ŞİMDİ İSE BİZE YUVA OLDU"

Eskinde hayvanların otlatıldığı mera alanıyken şimdi depremzede ailelere sıcak yuva olan konutların inşa edildiği alan olduğunu ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Güngör, "Eskiden burada 3 bin 500 dönümlük meramız vardı. Bu meranın içinde ev yapacaklarını kimse tahmin edemezdi. Eskiden hayvanların otlandığı yerler, bize ev oldu. Sağ olsun devletimizden, üçe beşe bakmadan bizlere konut yaptı. Reisimiz Cumhurbaşkanımızdan muhtarlarımıza kadar teşekkür ederiz. Evler çok mükemmel bir yapı. Eskiden oturduğumuz evleri böyle değildi. Dolabından tut lavabosuna kadar böyle bir şey yoktu. Böyle evlerin yapılacağını tahmin edemezdik. Burası önceden meraydı şimdi ise bize yuva oldu" dedi.

"YENİ EVLERİMİZE NİSAN AYININ SONLARINDA TAŞINACAĞIZ"

Yeni yapılan yuvalarına Nisan ayının sonunda taşınacaklarını söyleyen Abdurrahman Benli, "Evler çok güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Dolaplarımız ve diğer şeyler çok güzel. Allah devletimizi düşürmesin. Yeni evlerimize Nisan ayının sonlarında taşınacağız" şeklinde konuştu.

"YENİ YAPILAN EVLER ÇOK GÜZEL VE ESKİ OTURDUĞUMUZ KÖY EVLERİNDEN DAHA LÜKS OLDU"

Yeni inşa edilen köy evlerinden övgüyle bahseden Bilal Kıratlı, "Yeni yapılan evler çok güzel. Eski oturduğumuz köy evlerinden daha lüks oldu. Mükemmel evler yapıldı. Önceden Hatay yöresinde böyle evlerde yaşayan yoktu. Burası meraydı ve devletimizin yaptığı işlere bakabilirsiniz. Meraydı bizlere ev oldu. Böyle evleri hayal edemezdik" ifadelerini kullandı.