Türkiye'de işletmelerin topladığı İnek sütü miktarı yüzde 4,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Eylül ait süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 799 bin 135 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylülde yüzde 6,1 azalarak 750 bin 461 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azaldı. Söz konusu miktar, yılın 9 ayında geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 7 milyon 479 bin 354 tona geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, yoğurt üretimi yüzde 6,2 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde ayran üretimi yüzde 4,8, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 azaldı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 25,4, ayran üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 3,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 geriledi.Bir önceki ay 121 bin 125 ton olan içme sütü üretimi eylülde yüzde 1,8 artarak 123 bin 294 ton olarak kayıtlara geçti.