14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'de işletmelerin topladığı İnek sütü miktarı yüzde 4,4 azaldı

Türkiye'de işletmelerin topladığı İnek sütü miktarı yüzde 4,4 azaldı

Türkiye geneli ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bu yılın eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:22
Takip Et

Türkiye'de işletmelerin topladığı İnek sütü miktarı yüzde 4,4 azaldı

Türkiye'de işletmelerin topladığı İnek sütü miktarı yüzde 4,4 azaldı
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Eylül ait süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 799 bin 135 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylülde yüzde 6,1 azalarak 750 bin 461 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azaldı. Söz konusu miktar, yılın 9 ayında geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 7 milyon 479 bin 354 tona geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, yoğurt üretimi yüzde 6,2 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde ayran üretimi yüzde 4,8, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 azaldı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 25,4, ayran üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 3,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 geriledi.Bir önceki ay 121 bin 125 ton olan içme sütü üretimi eylülde yüzde 1,8 artarak 123 bin 294 ton olarak kayıtlara geçti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
2
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
3
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
6
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
7
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.