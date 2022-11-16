﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?

Prematüre bebeklerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, toplumda bu konuda bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla dünya genelinde her yıl 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" olarak kutlanıyor. AA muhabirinin gün dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, normal gebeliğin süresi ortalama 40 haftayken, 37 haftadan önce doğan bebekler "prematüre" olarak nitelendiriliyor.

Erken doğum bebeğin sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaratabiliyor. 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebekler en yüksek riskli grubu oluştururken, 28-31 hafta arası orta dereceli riskte, 32-26 hafta arasında doğanlar ise en düşük riskte kabul görüyor.

İstatistiklere göre dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin prematüre doğum oranlarının yüzde 5-18 arasında değiştiğini ifade ediyor. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğarken, 1 milyonun üzerinde bebek bu nedenle 1 yaşını tamamlayamadan hayatını kaybediyor.

Prematüre doğum oranları Türkiye'de de dünyadakine benzer bir seyir izliyor. 2021'de doğan 1 milyon 79 bin 842 bebeğin yüzde 12'si prematüre olarak dünyaya geldi. Bu bebeklerin yüzde 88,5'i 32-36 haftalıkken, yüzde 11,5'i de 32 haftanın altında hayata başladı.

EN ÖNEMLİ NEDEN YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK

Özellikle organ ve doku sistemleri yeterince gelişmeden dünyaya gelen prematüre bebekler, normal sürelerinde doğmuş olan bebeklere göre, öğrenme ve davranış bozuklukları, serebral palsi, algısal eksiklik, enfeksiyonlar ve kronik hastalıklar açısından daha yüksek risklere maruz kalabiliyor. Prematüre doğumların önemli bir bölümü yüksek riskli gebeliklerden kaynaklı. Ayrıca küçük yaşta gebelik, sık aralıklı doğum, yetersiz beslenme ve yetersiz gebelik bakımı, çoğul gebelikler gibi nedenler de prematüre bebek doğurma riskini artırabiliyor.

Çoğul gebeliklerde de genellikle bebek sayısı arttıkça gebelik süresi kısalıyor. İkiz bebeklerde 35 haftalık doğum oranı normalden 2 kat, 33 haftalık doğum oranı 3 kat, 29 haftalık doğum oranı ise 4 kat daha fazla. Türkiye'de çoğul gebelikler yüzde 2,3 oranında görülüyor.

AA