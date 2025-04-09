Türkiye'de kaç dolar milyoneri, kaç dolar milyarderi var?

Küresel danışmanlık şirketi Henley&Partners'ın araştırması, ülkede 100 milyon dolar üzeri servete sahip 131 "centi-milyoner" olduğunu da ortaya koydu.

İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN ZENGİNLİK MERKEZİ

Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre; Araştırmada, İstanbul'da 15 bin dolar milyoneri, 58 centi-milyoner ve 10 milyarder yaşadığı belirtildi. Türkiye'de kişi başına düşen ortalama likit servet ise 11 bin 200 dolar olarak hesaplandı.

DOLAR MİLYONERLERİ 2028'DE 87 BİNİ BULACAK

UBS'in 2024 servet raporuna göre, Türkiye'de servet TL bazında %157, dolar bazında %63,2 arttı. Tahminlere göre, 2028'e kadar dolar milyoneri sayısı %43 artışla 87 bine ulaşacak.

NEW YORK ZENGİNLİKTE LİDER

Henley&Partners'ın raporunda New York, 384 bin 500 milyonerle dünyanın en zengin şehri oldu. Shenzen ise son 10 yılda %142'lik artışla milyoner sayısını en hızlı artıran şehir olarak öne çıktı.

TRUMP'IN TARİFELERİ MİLYARDERLERE DARBE VURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları nedeniyle dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'unun serveti 2024'te 370 milyar dolar azaldı. Elon Musk 135 milyar dolar kaybederken, Warren Buffet 11,5 milyar dolar kazançla istisna oldu.