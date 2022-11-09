Icardi gözünü Ajda Pekkan'a dikti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, eski eşi Wanda Nara ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürürken, Beşiktaş maçında attığı gollerle eski formuna kavuştuğunu gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüp Icardi'yi sezon sonuna kadar kiralamıştı. Ancak Galatasaray'da mutlu olduğunu bildiren Icardi'nin futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istediği, bunun için de ev baktığı bildirildi.

Icardi'nin ünlü popçu Ajda Pekkan'ın Zekeriyaköy'deki villasına gözünü diktiği belirtildi.

Pekkan'ın villasının 75 milyon liraya satışta olduğu öğrenildi.

1.5 dönümlük bir arazide yer alan villanın 6 odası, 2 salonu, 3 banyosu, yüzme havuzu ve 24 saat güvenliği bulunuyor.