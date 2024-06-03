Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' ile, son 2,5 yıl içinde ülkemiz genelinde 934 bin 799 köpek çiplendirilerek kayıt altına alınmıştır. Çip uygulamasının en yoğun yapıldığı iller sırasıyla İstanbul'da 190 bin 906, İzmir'de 92 bin 207 ve Ankara'da 62 bin 37 sahipli köpek olurken, en az uygulama yapılan iller Hakkari'de 95, Siirt'te 134 ve Muş'ta 146 olarak kayıtlara geçmiştir.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, ülkemizde gelincik sayısının oldukça düşük olduğunu, fakat köpeklerin yaklaşık 1,5 katı kadar, yani 2,5 milyon civarında sahipli kedinin de çiplendirildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Baydın, kimliklendirme sürecinin, hem hayvan sahipleri hem de evcil hayvanlar için faydalı olduğunu vurgulayarak, "Bu işlem, hayvanların sağlık geçmişi hakkında kayıt tutmamıza olanak tanıyor. Aşı kayıtları da dahil olmak üzere, insanlarda olduğu gibi bir sağlık veri tabanı oluşturulmuş durumda. Özellikle evde beslenen kedi ve köpeklerin kaybolması durumunda, mikroçip sayesinde doğrudan hayvan sahibine veya işlemi gerçekleştiren veteriner hekime ulaşarak bu tür sorunların önüne geçiliyor. Böylece evcil dostlarımızı da sistem üzerinde kayıt altına almış oluyoruz" şeklinde konuştu.

'BEKLENEN SAYININ ALTINDAYIZ'

Baydın, köpeklerde yaklaşık 1 milyona yakın kimliklendirme yapıldığını ve kedilerde bu sayının 1,5 katına ulaşmış olabileceğini ifade ederek, sayının giderek arttığını söyledi. "Özellikle şu anda yürürlükte olan yönetmeliğin son uyarı tarihinden sonra, 6 aydan küçük evcil hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu hale geldi. Bu konuda bakanlığımız, kimliklendirme yapmayan kişilere yönelik cezai işlemleri başlattı. Hevesle alınan evcil hayvanlar, ilgi kaybolduğunda sokağa terk edilebiliyor ve bu durum sokak hayvanları popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Yönetmelik sayesinde, sokağa terk edenler de cezai işlemlere tabi tutuluyor. Bu uygulama, sokak hayvanı sayısının azalmasına katkı sağlıyor" dedi.

Baydın, kimliklendirme sayılarının beklenenin altında kaldığını belirterek, "Eğer kimliklendirmeyle ilgili bir af çıkarılırsa, sahipli hayvanların kimliklendirme sayısını artırabilir ve istediğimiz sayılara ulaşabiliriz. Bu, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasında daha etkili bir yöntem olacaktır" ifadelerini kullandı.

İL İL ÇİP SAYILARI

Adana'da 19 bin 673, Adıyaman'da 673, Afyonkarahisar'da 4 bin 459, Ağrı'da 187, Aksaray'da 1150, Amasya'da 2 bin 597, Ankara'da 62 bin 37, Antalya'da 60 bin 932, Ardahan'da 699, Artvin'de 1515, Aydın'da 24 bin 982, Balıkesir'de 26 bin 126, Bartın'da 6 bin 361, Batman'da 205, Bayburt'ta 320, Bilecik'te 5 bin 39, Bingöl'de 293, Bitlis'te 184, Bolu'da 7 bin 722, Burdur'da 4 bin 915, Bursa'da 33 bin 328, Çanakkale'de 11 bin 814, Çankırı'da 1710, Çorum'da 3 bin 795, Denizli'de 22 bin 95, Diyarbakır'da 1462, Düzce'de 6 bin 315, Edirne'de 6 bin 782, Elazığ'da bin 554, Erzincan'da 1116, Erzurum'da 1080, Eskişehir'de 13 bin 629, Gaziantep'te 6 bin 845, Giresun'da 5 bin 82, Gümüşhane'de 863, Hakkari'de 95, Hatay'da 12 bin183, Iğdır'da 713, Isparta'da 4 bin 817, İstanbul'da 190 bin 906, İzmir'de 92 bin 207, Kahramanmaraş'ta 3 bin 227, Karabük'te 3 bin 519, Karaman'da 2 bin 730, Kars'ta 495, Kastamonu'da 7 bin 321, Kayseri'de 10 bin 559, Kırıkkale'de 1832, Kırklareli'de 9 bin 615, Kırşehir'de 1447, Kilis'te 688, Kocaeli'de 20 bin 312, Konya'da 11 bin 782, Kütahya'da 7 bin 528, Malatya'da 1821, Manisa'da 16 bin 234, Mardin'de 524, Mersin'de 18 bin 557, Muğla'da 41 bin 515, Muş'ta 146, Nevşehir'de 3 bin 579, Niğde'de 1 bin 493, Ordu'da 8 bin 932, Osmaniye'de 3 bin 271, Rize'de 1717, Sakarya'da 21 bin 167, Samsun'da 19 bin 236, Siirt'te 134, Sinop'ta 2 bin 936, Sivas'ta 3 bin 695, Şanlıurfa'da bin 352, Şırnak'ta 145, Tekirdağ'da 19 bin 861, Tokat'ta 4 bin 684, Trabzon'da 8 bin 367, Tunceli'de 967, Uşak'ta 5 bin 754, Van'da 571, Yalova'da 5 bin 737, Yozgat'ta 1365, Zonguldak'ta 10 bin 824.