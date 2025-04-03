Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller! İstanbul'un çok gerisindeler

Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerdeki artan kira fiyatları, vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Ancak, bazı iller hala uygun fiyatlı kiralık konut seçenekleri sunarak dikkat çekiyor.

İşte Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu illerden bazıları:

KONUT KİRALARI KAÇ TL?

Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;

-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,

-110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.

-Son 1 yıllık süreçte kiralarda ortalama %47 ve 2 yıllık süreçte %238 artış gerçekleşti.

Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

KİRANIN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Buna rağmen Türkiye’de konut kiralarının 10 bin TL ve altında olan iller de var. Yaşamak için ucuz şehir arayışlarının da hızlandığı bu süreçte, Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:

1-Muş: 7 bin 670 TL

2-Kilis: 8 bin 397 TL

3-Kütahya: 9 bin 325 TL

4-Burdur: 9 bin 468 TL

5-Hakkâri: 9 bin 516 TL

6-Kars: 9 bin 606 TL

7-Bingöl: 9 bin 806 TL

8-Bitlis: 9 bin 813 TL

9-Isparta: 9 bin 995 TL

10-Yozgat: 10 bin 454 TL

UYGUN FİYATLI DİĞER İLLERİN LİSTESİ

Bu arada Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirler de il bazında ortalama kira bedellerinin 10 bin-12 bin TL arasında seyrettiği ikinci grup uygun iller olarak öne çıkıyor.

EN PAHALI ŞEHİR MUĞLA!

Türkiye gazetesi'nin haberine göre; En yüksek kira rakamında Muğla, aylık ortalama 25 bin 500 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.