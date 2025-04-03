Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller! İstanbul'un çok gerisindeler

Kaynak: Türkiye gazetesi
Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu iller! İstanbul'un çok gerisindeler

Türkiye'de artan kira fiyatları özellikle büyük şehirlerde yaşayanları zorlarken, bazı iller hala uygun fiyatlı kiralık konut seçenekleri sunuyor. İşte Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu illerden bazıları:

Türkiye genelinde, özellikle büyük şehirlerdeki artan kira fiyatları, vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Ancak, bazı iller hala uygun fiyatlı kiralık konut seçenekleri sunarak dikkat çekiyor.

İşte Türkiye'de kiraların en ucuz olduğu illerden bazıları:

thumbs-b-c-540362962b6a121b2f9dd1710a87ad40-001.jpg

KONUT KİRALARI KAÇ TL?

Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;

-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,

-110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.

-Son 1 yıllık süreçte kiralarda ortalama %47 ve 2 yıllık süreçte %238 artış gerçekleşti.

Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

thumbs-b-c-4bce0cf82b628b5232159f005aa5c1b2.jpg

KİRANIN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Buna rağmen Türkiye’de konut kiralarının 10 bin TL ve altında olan iller de var. Yaşamak için ucuz şehir arayışlarının da hızlandığı bu süreçte, Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:

1-Muş: 7 bin 670 TL

2-Kilis: 8 bin 397 TL

3-Kütahya: 9 bin 325 TL

4-Burdur: 9 bin 468 TL

5-Hakkâri: 9 bin 516 TL

6-Kars: 9 bin 606 TL

7-Bingöl: 9 bin 806 TL

8-Bitlis: 9 bin 813 TL

9-Isparta: 9 bin 995 TL

10-Yozgat: 10 bin 454 TL

thumbs-b-c-bd188f5292060fc4334d4376fd620c58.jpg

UYGUN FİYATLI DİĞER İLLERİN LİSTESİ

Bu arada Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirler de il bazında ortalama kira bedellerinin 10 bin-12 bin TL arasında seyrettiği ikinci grup uygun iller olarak öne çıkıyor.

EN PAHALI ŞEHİR MUĞLA!

Türkiye gazetesi'nin haberine göre; En yüksek kira rakamında Muğla, aylık ortalama 25 bin 500 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.

İlgili Haberler
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
Emekli maaşını taşıyanlara oturum ve vatandaşlık veren ülkeye büyük akın!
Emekli maaşını taşıyanlara oturum ve vatandaşlık veren ülkeye büyük akın!
Türkiye'nin gizli cenneti! Birçok kişinin gördüğünde hayran kaldığı ilçe
Türkiye'nin gizli cenneti! Birçok kişinin gördüğünde hayran kaldığı ilçe
İş Bankası yarışa hızlı girdi: Nisan emekli promosyonu güncellendi
İş Bankası yarışa hızlı girdi: Nisan emekli promosyonu güncellendi
Kamyonu yükleyen bu illere yerleşmek istiyor! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri
Kamyonu yükleyen bu illere yerleşmek istiyor! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları : Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları : Hangi Banka Ne Kadar Veriyor?
Mayıs ayı geldiğinde mutlaka budanması gereken 5 bitki ve ağaç! Çok iyi büyüyorlar
Mayıs ayı geldiğinde mutlaka budanması gereken 5 bitki ve ağaç! Çok iyi büyüyorlar
Elektrik faturalarında yeni dönem : Yapmayanlar 10 bin lira ceza ödeyebilir
Elektrik faturalarında yeni dönem : Yapmayanlar 10 bin lira ceza ödeyebilir
Türkiye'ye gelen her turistin gitmek istediği il! Yurt dışında tanınırlığı çok yüksek
Türkiye'ye gelen her turistin gitmek istediği il! Yurt dışında tanınırlığı çok yüksek
Doğumla vatandaşlık veriyor diye Türkler'in akın ettiği ülke! 2.adresleri oldu
Doğumla vatandaşlık veriyor diye Türkler'in akın ettiği ülke! 2.adresleri oldu
Misafir düşmanı burçlar! Evlerine asla misafir davet etmeyen 6 burç belli oldu
Misafir düşmanı burçlar! Evlerine asla misafir davet etmeyen 6 burç belli oldu
Resimdeki farklı atı 6 saniyede bulmak için en az 130 IQ gerekiyor! Satranç ustaları bile bulamadı
Resimdeki farklı atı 6 saniyede bulmak için en az 130 IQ gerekiyor! Satranç ustaları bile bulamadı
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar
Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan Mourinho sözleri
Erman Toroğlu'ndan Mourinho sözleri
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
75.000 TL promosyon! Vakıfbank'tan rekor denilecek düzeyde ödeme
Çığır açan karar: Yapay zekayla 'aldatıcı' içerik oluşturmak suç sayılacak!
Çığır açan karar: Yapay zekayla 'aldatıcı' içerik oluşturmak suç sayılacak!
Etna Yanardağı yeniden uyandı: Kül bulutları havayolu trafiğini tehdit etti
Etna Yanardağı yeniden uyandı: Kül bulutları havayolu trafiğini tehdit etti
Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı
Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı