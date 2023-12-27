TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAHVE TÜKETİMİ 4 KAT ARTTI

Türkiye’deki kahve tüketimi giderek artarken kişi başı tüketim oranı geçtiğimiz 10 yıl içinde 1,5 kilograma yaklaştı. 1,5 kilogram, 4 katlık bir artış anlamına geliyor. Tüketilen kahveler içinde ise Türk kahvesi, yüzde 80’den yüzde 70’e geriledi fakat genel kahve tüketimindeki büyük yerini hala koruyor.

Arabica Coffee House İcra Kurulu Başkanı Av. Sertaç Yalçın, 2023 yılının tamamını kapsayan kahve sektörünün yıl sonu verileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Av. Sertaç Yalçın, “Yıl sonunda Ülkemiz olarak yaklaşık 100 bin tonluk bir ithalat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kaydetti.

TÜİK’in açıkladığı son verilerde, 2013 yılında ilk 10 ay boyunca kahve ürünleri ithalatının 362,3 milyon dolar olduğu görülürken kahve ihracatı ise 31.8 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAHVE TÜKETİMİ YAKLAŞIK 1,5 KİLOGRAMA YÜKSELDİ”

2023 yılı boyunca Türkiye genelindeki kahve sektörüne ilişkin verileri açıklayan Arabica Coffee House Yönetim İcra Başkanı Av. Sertaç Yalçın, şu söylemlerde bulundu:

“İlk şubemizi 2014 yılında açtığımızda, kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı 350-400 gram arasındaydı ve bu miktarın yüzde 80'i Türk kahvesine aitti. Ancak geçen 10 yıl içinde Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi yaklaşık 1,5 kilograma kadar yükseldi. Küresel iklim değişikliklerinin kahve üretimine etkisi göz önüne alındığında, Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi artarken, dünya genelinde kahve üretim oranlarının düşmesi sektördeki fiyat dalgalanmalarına neden oluyor ve olacak gibi de görünüyor.”

TÜRK KAHVESİ TÜKETİMDEKİ BÜYÜK YERİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Av. Sertaç Yalçın, yıl sonu ithalat miktarlarını da vurguladı ve “Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak faaliyet gösteriyoruz ve bu anlayışımızı sürdüreceğiz. Odak noktamız, halka arza gitmek ve buradan gelen likiditeyi girişimci bakış açımızla yine yatırıma dönüştürmek ve ülkemize istihdam oluşturmak.

Arabica Coffee House olarak, 2022 Yılında, Ülkemizin yaptığı 70 bin tonluk çiğ kahve ithalatı içerisinde geçmiş yıllara göre ithalat ve tüketim oranlarımızı arttırarak ciddi bir paya ulaştık. 2023'ün ilk 10 ayında ise Ülkemizin çiğ kahve ithalatı 80 bin tona yükseldi ve Ülkemizin yıl sonunda ise 95-100 bin tonluk bir ithalat rakamına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu oran içerisinde de, Arabica Coffee House olarak yine artan bir oranda yârimizi almış olacağız.

Ülkemizin İthalat tutarı 2023 Yılının ilk 10 ayında 360 milyon dolar seviyelerine ulaşmışken, 2023 Yılı sonu itibarıyla bu rakam 420 milyon dolar seviyesine gelecek görünmektedir. Türkiye, kişi başına düşen yıllık kahve tüketimindeki artış ve gelişen kültürüyle dikkat çekiyor, Avrupa Birliği ortalamasını yakalama ve belki de üstüne çıkma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de kahve kültürü hızla gelişiyor. Zaten hala Türk kahvesinin genel kahve tüketimi içindeki yeri yüzde 70 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de Türk kahvesi de yerini korumaya devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

Arabica Coffee House, Arge faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor. Güneş santralleri yapımından, tarım faaliyetlerine kadar birçok alanda yer alıyor. Bunun yanı sıra, baristalık mesleğini bir meslek olarak tanımlatarak meslek liselerinde bu mesleğin ders olarak okutulmasını da sağlayarak sektöre katkıda bulunuyor. Arabica Coffee House Türkiye'de kendi alanında en güçlü marka olma hedefinin yanı sıra, global arenada markalar ile rekabet eden bir Türk markası olma vizyonunu taşıyor.