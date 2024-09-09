Türkiye’de konut fiyatı yüzde 119,4 arttı ‘Her şey son 4 yılda oldu’

Dünya genelindeki merkez bankalarının çatı kuruluşu olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafınca açıklanan birinci çeyrek konut fiyatı istatistiklerine göre; Türkiye'de konut fiyatları reel olarak 2019'un son çeyreğinden bu yana yüzde 119,4 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da üyesi olduğu İsviçre merkezli BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 düştüğünü kaydetti. Pandemi döneminde tırmanışa geçen küresel konut fiyatları 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ise hafif düşüş eğilimi gösterdi. Bu düşüş 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1'i gelmişti. O zamandan bu yana ise düşüş olsa da giderek yavaşlıyor.

İLK ÇEYREKTE GEÇEN YILA GÖRE REEL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞADI

Türkiye ilk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu. BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %1 düştüğünü gösterdi. İlk çeyrekte konut fiyatlarının en çok düştüğü ülke %13,7 ile Lüksemburg olurken, ikinci sırayı %13,2 düşüşle Hong Kong aldı. Türkiye'de ise ilk çeyrekte konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %8,9 düştü.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da üyesi olduğu İsviçre merkezli BIS'in verileri küresel konut fiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1 düştüğünü gösterdi. Pandemi döneminde tırmanışa geçen küresel konut fiyatları 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ise düşüyor. Bu düşüş 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1'i bulmuştu. O zamandan bu yana ise düşüş devam etse de giderek yavaşlıyor.

2019 YILINDAN BU YANA DÜNYADA KONUT FİYATLARININ EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ÜLKE

Türkiye pandemi sırasında dünyada konut fiyatlarının reel olarak en çok arttığı ülke konumdaydı. BIS verilerine göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatlarındaki yıllık reel artış yüzde 59,6'ya gelmiş durumda. Bu artış oranı ise giderek yavaşladı ve 2024'ün ilk çeyreğinde, 2019'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi. Fakat bu düşüşe rağmen Türkiye 2019'un son çeyreğinden bu yana dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke. Türkiye'de konut fiyatları reel olarak 2019'un son çeyreğinden bu yana yüzde 119,4 artış gösterdiği verilerde belirtildi.