Türkiye’de ‘köstebek’ avı! MOSSAD şüphelileri yakalandı

Dünya, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırısı ile uyandı. İran'ın misillemeleri sonrası gerginlik yükselirken saldırılarda İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'ın etkisi de en çok konuşulan konulardan oldu.

Türkiye, İsrail'in saldırılarını kınarken olası bir saldırı için de dikkatli adımlar atıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı, casusluk faaliyetlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyonlarda elde edilen sonuçları değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, casusluk faaliyeti yürüttükleri gerekçesi ile gözaltına alınan 122 kişinin adalete teslim edildiğini bildirdi.

TÜRKİYE'YE "SIĞINMACI" STATÜSÜNDE GİRMİŞLER

Öztürk, yazısında yakalananların bir kısmının "sığınmacı" olarak Türkiye'ye girdiklerine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya casusluk faaliyetlerine karışanlara yönelik operasyonlara dair verdiği bilgide "Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KÖSTEBEK’ Operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında; MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce; İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine, İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan ‘KÖSTEBEK’ Operasyonlarında; 33 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 43 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu. Casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

56 SANIKLI DAVA SÜRÜYOR

Türkiye’de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 56 sanıklı bir dava sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

İlk temasın, cep telefonlarına kodlanan Telegram ve WhatsApp uygulamaları, sosyal medya hesapları, LinkedIn, e-posta üzerinden sağlandığına dikkati çekilen iddianamede, irtibatın operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamaları üzerinden sürdürüldüğü, kesinlikle görüntülü veya sesli görüşme yapılmadığı, yapılan işler karşılığında ödemelerin uluslararası para transfer şirketleri, kripto paralar, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yer aldı.

İddianamede, profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden yararlanılıyor. Taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan şahıslardan faydalanılıyor. Taktik iş verilen şahıslara WhatsApp grubu kurma ve yönetme, web sitesi kurma ve yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, araştırma, para transferi, foto ve video dokümante, takip, darp ve yaralama, soygun, operasyonel hat temini, Suriye ve Lübnan’da araştırma yapması yönünde talimatların verildiği anlatıldı

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