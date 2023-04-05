Türkiye'de memnun olmadığınız 3 şey nedir? sorusuna vatandaş böyle cevap verdi

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere gün sayıyor. Yaklaşan seçimlerle beraber sık sık yapılan sokak röportajları vatandaşın nabzını tutuyor. Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söz konusu röportajda muhabir, vatandaşa "Türkiye'de memnun olmadığınız 3 şeyi sayar mısınız?" diye sordu.

Vatandaşın cevabı ise dikkat çekti.

Vatandaş şöyle cevap verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Bunun üzerine muhabir "Üçünden de memnun değil misiniz?" diye sorunca vatandaş "Üçünden de memnun değilim" dedi.