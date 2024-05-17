Türkiye'de nisanda 75 bin 569 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan nisan ayı konut satış oranları açıklaması

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi.

Konut satışında en fazla olan il sıralamasında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'da 12 bin 406 konut satılırken, Ankara'da 6 bin 272 konut el değiştirdi. Antalya ise 4 bin 427 konut satışıya üçüncü oldu.

Türkiye genelinde ilk çeyrekte satışı yapılan konut sayısı yüzde 3,7 düşüş kaydettti. Buna göre toplam satış 355 bin 173'e düştü.

İstanbul, nisan ayında konut satışlarında 12 bin 406'yla en yüksek paya sahip il oldu.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18'le Ardahan, 35'le Hakkari ve 49'la Tunceli oldu.

KREDİYLE EV SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5'luk büyük bir düşüş yaşadı. Toplam satış 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Yabancılara konut satışı yarı yarıya düştü. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak sadece 1.272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.