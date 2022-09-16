En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

3 milyon 406 bin 57 öğrenci sayısıyla Eskişehir, açık ara farkla en çok öğrencinin kayıtlı olduğu il olarak kaydedildi.
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YÖK'ün açıkladığı verilere göre işte 10 il ve öğrenci sayısı
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İstatistiklerdeki öğrenci sayıları; illerdeki üniversitelerde örgün öğretimde, ikinci öğretimde, uzaktan öğretimde ve açık öğretimde eğitim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının toplamını kapsamaktadır.
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1-Eskişehir: 3.406.057 öğrenci2-İstanbul: 1.021.323 öğrenci
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3-Erzurum: 398.943 öğrenci4-Ankara: 302.183 öğrenci
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5-İzmir: 170.539 öğrenci6-Konya: 127.272 öğrenci
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7-Isparta: 81.189 öğrenci8-Antalya: 80.969 öğrenci