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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

YÖK'ün açıkladığı verilere göre hangi illerde ne kadar öğrenci olduğu açıklandı. İşte öğrenci şehirleri

Galeri Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:12
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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

3 milyon 406 bin 57 öğrenci sayısıyla Eskişehir, açık ara farkla en çok öğrencinin kayıtlı olduğu il olarak kaydedildi.

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

YÖK'ün açıkladığı verilere göre işte 10 il ve öğrenci sayısı

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

İstatistiklerdeki öğrenci sayıları; illerdeki üniversitelerde örgün öğretimde, ikinci öğretimde, uzaktan öğretimde ve açık öğretimde eğitim gören tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının toplamını kapsamaktadır.

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

1-Eskişehir: 3.406.057 öğrenci2-İstanbul: 1.021.323 öğrenci

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

3-Erzurum: 398.943 öğrenci4-Ankara: 302.183 öğrenci

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

5-İzmir: 170.539 öğrenci6-Konya: 127.272 öğrenci

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

7-Isparta: 81.189 öğrenci8-Antalya: 80.969 öğrenci

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En çok üniversite öğrencisi bulunan iller

9-Kocaeli: 79.073 öğrenci10-Sakarya: 77.941 öğrenci.

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