Türkiye'de onlarca mağazası olan dev şirket battı! Kimse beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de onlarca mağazası olan dev şirket battı! Kimse beklemiyordu

Türkiye'de farklı yerlerde 25 mağazasıyla hizmet veren züccaciye markası battı. Şikayet sitelerine yazan kadınlar “Çeyizlerimiz kayıp” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 25 mağazası olan, züccaciye markası AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. (Bernardo), 9 ay önce gerçekleştirdiği iflas başvurusundan sonra iflas etti. Mağazalar hızla kapanırken, ürünlerini teslim alamayan birçok yurttaş mağdur oldu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini onayladı. Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı vererek, bu süre zarfında alacaklıların şirket aleyhine işlem yapmasını durdurdu. Çeyiz ödemesini yapıp, mağazaları kapandığı için ürünlerini almadığını söyleyen müşteriler ise isyan etti.

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