Türkiye'de onlarca mağazası olan dev şirket battı! Kimse beklemiyordu

Türkiye'de 25 mağazası olan, züccaciye markası AGE Mutfak Eşyaları A.Ş. (Bernardo), 9 ay önce gerçekleştirdiği iflas başvurusundan sonra iflas etti. Mağazalar hızla kapanırken, ürünlerini teslim alamayan birçok yurttaş mağdur oldu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini onayladı. Mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı vererek, bu süre zarfında alacaklıların şirket aleyhine işlem yapmasını durdurdu. Çeyiz ödemesini yapıp, mağazaları kapandığı için ürünlerini almadığını söyleyen müşteriler ise isyan etti.