Türkiye’de ortalık yanarken hava raporundan 5 günlük müjde geldi

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgasının yarından itibaren azalması beklenirken Pazartesi’den itibaren sıcakların geri dönmesi öngörülüyor.

Türkiye’de ortalık yanarken hava raporundan 5 günlük müjde geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından Türkiye’de de vatandaşları perişan etmeye devam ediyor.

İstanbul’da 26 Temmuz 2023 saat 16:00 itibarıyla en yüksek sıcaklık Şile ilçesinde 43,4 derece ölçüldü.

Meteoroloji sitesinde ise, şu an İstanbul ortalaması sıcaklık 36 derece gösteriyor. Perşembe günü (yarın) ise sıcaklıklar İstanbul’da 26 dereceye düşüyor.

Perşembe günü başlayan düşüş, Pazartesi gününe kadar 30 derece altında seyrederken Pazartesi’den sonra ise sıcaklık tekrardan yükselmeye başlıyor.

26 Temmuz Çarşamba Hava Durumu

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27 Temmuz Perşembe Hava Durumu

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28 Temmuz Cuma Hava Durumu

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29 Temmuz Cumartesi Hava Durumu

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30 Temmuz Pazar Hava Durumu

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31 Temmuz Pazartesi Hava Durumu

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