Türkiye’de ortalık yanarken hava raporundan 5 günlük müjde geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından Türkiye’de de vatandaşları perişan etmeye devam ediyor.

İstanbul’da 26 Temmuz 2023 saat 16:00 itibarıyla en yüksek sıcaklık Şile ilçesinde 43,4 derece ölçüldü.

Meteoroloji sitesinde ise, şu an İstanbul ortalaması sıcaklık 36 derece gösteriyor. Perşembe günü (yarın) ise sıcaklıklar İstanbul’da 26 dereceye düşüyor.

Perşembe günü başlayan düşüş, Pazartesi gününe kadar 30 derece altında seyrederken Pazartesi’den sonra ise sıcaklık tekrardan yükselmeye başlıyor.

26 Temmuz Çarşamba Hava Durumu

27 Temmuz Perşembe Hava Durumu

28 Temmuz Cuma Hava Durumu

29 Temmuz Cumartesi Hava Durumu

30 Temmuz Pazar Hava Durumu

31 Temmuz Pazartesi Hava Durumu