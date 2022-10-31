Kadavra rahmi ile ikinci bebeğini dünyaya getirecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, dünyanın ilk rahim naklini 2011 yılında Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Derya Sert'e gerçekleştirdiklerini ve bu nakilden sonra "Ömer Özkan" isimli bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı ve yeni gelişmeleri duyurdu. Özkan, kullandıkları tekniğin birçok ülkede uygulanarak rahim nakillerinin yapıldığını ifade etti ve şunları söyledi:

“Tıp dünyasında çığır açan bu ameliyattan yaklaşık 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci naklini Antalya'da yaşayan Havva Erdem'e yaptık. Erdem'in nakilden 14 ay sonra hamileliğinin 29. haftasında bir kız bebek dünyaya getirdi. Oksijene ihtiyaç duymadı, makineye bağlanmadı, kendi nefesini alıp verebiliyor. Anne sütüyle besleniyor. Havva Erdem bebeğini ilk kez kucağına aldı. Rahmi olmadığı için anne olması imkansız olan insanların mutluluğu, gözlerindeki ışıltı bizi motive ediyor."

“KİLOSUNU HIZLI ALIYOR"

Bebeğin beklendiği gibi 10 gün kilo kaybettiğini, ardından da hızla kilo almaya başladığını belirten Prof. Özkan, "Bebeğin 2 hafta sonra taburcu olmasını bekliyoruz. Bebek 2 kilo 177 grama ulaştı. Umuyorum Havva'nın kucağında bebek Türkiye ile tanışır ve güzel bir ömrü olur." şeklinde konuştu.

“KADAVRADAN RAHİM ALDI, OPERASYON 8,5 SAAT SÜRDÜ”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 27 Temmuz 2021'de Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci kişi olan Erdem, ameliyattan 14 ay geçtikten sonra 28 Eylül'de bebeğini doğurmuştu. Bebek, 29 haftalıkken 1720 gram ağırlığında dünyaya gelmişti.