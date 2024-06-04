Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor: Günlük kazancı ise 9 Bin TL

Kırıkkale ilimizdeki Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen KOP projesi, bölge halkı için değerli bir kazanç kapısı oluşturdu. Devletin sunduğu %70 oranındaki hibe desteği sayesinde, pek çok yenilikçi girişimciye finansal katkı sağlanıyor. Yahşihan ilçesinde ikamet eden Aydın Payar isimli girişimci de, bu desteklerden yararlanarak ülkemiz arıcılık sektöründe dikkat çeken başarılara imza attı.

Kraliçe arı yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Payar, bu alanda gösterdiği üstün performans ile tanınıyor. Arıcılık sektöründe özellikle kraliçe arı yetiştiriciliği, yoğun emek ve titizlik gerektiren bir iş koludur.

Payar, 5 bin adet kraliçe arı üretimi gerçekleştirerek, bu arıları Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtmaktadır. Her bir kraliçe arı 300 TL karşılığında satılmakta olup, Payar özellikle Befa ırkı kraliçe arıların üretimine yoğunlaştı.

Bu ırkın sakin yapısı ve yüksek verimi, Payar'ın tercih sebepleri arasında yer alıyor. Irkın damızlık bireyleri yurt dışından temin edilmekte olup, Payar günlük olarak 300 arıyı kargolama işlemine tabi tutmaktadır. Ancak Payar, bu işin zorluklarına da işaret ederek, arıların günlük bakımının 10 kez yapılması gerektiğini vurguladı. Kraliçe arılar için özel olarak tasarlanan kafeslerde, pudra şekeri ve bal ile hazırlanan hamur kekler kullanılmakta, ardından her bir kraliçe arının yanına altı işçi arı daha eklenmektedir. Bu detaylı ve özenli süreç, Payar'ın sektördeki başarısının altını çizen önemli faktörlerden biri.