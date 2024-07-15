Türkiye’de sadece 6 ayda 17 bin deprem oldu

Ülkemiz, deprem üretme potansiyeli olan yaklaşık bin fay hattına ev sahipliği yapıyor ve bu da onu deprem aktivitesi yüksek ülkeler arasında öne çıkarıyor.

Afet Yönetimi Uzmanı ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'de 17 bin 343 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yılın deprem verilerini paylaşan Doç. Dr. Özmen, "Türkiye genelinde meydana gelen deprem verilerine göre, 2024'ün ilk altı ayında 94 tanesi 4,0-4,9 büyüklüğü arasında, 5 tanesi 5,0-5,9 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 17 bin 343 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin 3 bin 409'u Ocak ayında,

3 bin 207'si Şubatta,

3 bin 17'si Martta,

2 bin 697'si Nisanda,

2 bin 730'u Mayısta,

2 bin 283'ü de Haziranda oldu.

Bu verilere göre geçen 6 ayda en fazla deprem, ocak ve şubat aylarında görüldü. Ülkemiz günde ortalama 95 depremle sarsıldı. Bu depremler nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.