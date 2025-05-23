Türkiye'de Sadece Orada Yapılıyor! Tadına Bakanlar Vazgeçemiyor

Bu özel lezzet, Türkiye'de sadece bir şehirde, yılın belirli dönemlerinde yapılıyor ve tadına bakmak için şehir dışından bile akın akın gelenler oluyor.

Gaziantep'in gizli hazinesi olan sarımsak kebabı, Avrupa Birliği tescilli Araban sarımsağı ile hazırlanıyor. Bu kebap, yılın sadece 2-3 haftalık kısa dönemlerinde, yani sarımsakların taze ve tam kıvamında olduğu zamanlarda yapılıyor. Bu kısa pencere, lezzeti daha da özel kılıyor.

İHA'daki habere göre; Aroması, iri diş yapısı ve uzun ömrüyle bilinen, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş Araban sarımsağı, bu kebabın temelini oluşturuyor. Hasadın başlamasıyla birlikte kentteki restoran ve lokantalarda sarımsak kebabı sezonu da resmen açıldı. Evlerde de sıkça yapılan bu özel lezzet, bahar aylarında Gaziantep sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

LEZZETİN MEVSİMİ KISITLI, TALEP YOĞUN

Taze yeşil sarımsaktan yapılan sarımsak kebabı, sadece kısa bir dönem bulunabildiği için oldukça kıymetli. Vatandaşlar, bu kısa dönemi kaçırmamak için kebapçılara akın ederken, çevre illerden de kebap için gelenler oluyor. Etle buluşan taze sarımsak, hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralara ulaşıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Gaziantepli kebap ustası Ahmet Çadır, sarımsak kebabına olan ilginin her yıl daha da arttığını belirterek, "Taze Araban sarımsağı çıktığında Gaziantep’te sarımsak kebabı sezonu başlar.

Bu kebap, grip ve nezleye iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle ilkbaharda sadece birkaç hafta süren bu dönemde yoğun talep yaşanır" dedi.

"BU LEZZETİ TATMADAN KİMSE GİTMEK İSTEMİYOR"

Sarımsağın doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan Çadır, "Bu kebap sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı. Mevsim geçişlerinde şifa arayanların ilk tercihi oluyor. Hem Gaziantepliler hem de şehre gelen misafirler bu kebabı tatmadan ayrılmak istemiyor" şeklinde konuştu.