Türkiye'de sağlık turizmi ne durumda? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor?

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli bir destinasyon haline geldi. Ülkenin coğrafi konumu, gelişmiş sağlık altyapısı ve uygun maliyetli tedavi seçenekleri, sağlık turizminin hızla büyümesine katkı sağladı.

2023 yılında Türkiye, sağlık turizminden 2.85 milyar Euro gelir elde etmiş olup, 2024 yılında bu miktarı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Sağlık turizmi uzmanı Dr. Mehmet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısını değerlendirirken, "Türkiye, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve deneyimli sağlık profesyonelleri ile dünya çapında tanınan bir merkez haline geldi. Özellikle saç ekimi, estetik cerrahi ve diş tedavileri gibi alanlarda büyük bir talep var" dedi.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekledi. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, Türkiye'ye sağlık turizmi amacıyla gelen hastaların memnuniyet oranlarının %90'ın üzerinde olduğu tespit edildi. Bu araştırma, Türkiye'nin sağlık turizminde sunduğu hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini ortaya koydu.

Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli büyük olsa da, sektör bazı zorluklarla karşı karşıya.

Artan rekabet, yetersiz farkındalık ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, bu alandaki en büyük engeller arasında yer aldı. Ancak, devletin sunduğu teşvikler ve yatırımlar, bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor. 2024 yılında sağlık turizmi alanında devlet tarafından sunulacak teşviklerin toplamının 1,5 milyon dolar olması beklendi.

Dr. Terziler, "Sağlık turizmi sektöründe sürdürülebilir başarı için yüksek kaliteli hizmet sunmak ve etkili pazarlama stratejileri geliştirmek şart. Yapay zeka ve ileri teknolojiler, bu alanda büyük bir potansiyele sahip" diye ekledi.

Türkiye, sağlık turizmi alanında hızla büyüyen ve dünya çapında tanınan bir merkez haline geldi.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, Türkiye'nin bu alandaki başarısını ve gelecekteki potansiyelini sürekli olarak vurguladı.

Sağlık turizmi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.