Türkiye'de satılan antibiyotikte ölümcül tehlike. Eczanelerden toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Gazete Oksijen
Türkiye'de satılan antibiyotikte ölümcül tehlike. Eczanelerden toplatılıyor

Türkiye’de özellikle çocukların maruz kaldığı enfeksiyonlarda sıkça başvurulan Bactrim adlı antibiyotiğin ölüme kadar gidebilen aşırı yan etkilere sebep olabileceği anlaşıldı. Antibiyotik yaklaşık 80 yıldır kullanılan antibiyotik ABD'deki eczanelerden toplatılıyor.

Dünya genelinde sıkça kullanılan Bactrim antibiyotiği, özellikle çocuklarda ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Aşırı reaksiyonlar, ölüme kadar gidebilen riskler taşıyor.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Bactrim antibiyotiği, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde önemli bir rol oynasa da, son dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda alarm verildi.

Türkiye’de de çocuk yaşta enfeksiyon tedavilerinde sıkça başvurulan bu ilaç, özellikle solunum yetmezliği gibi şiddetli yan etkilerle ilişkilendiriliyor. Son raporlar, Bactrim’in çocuklar üzerinde bağışıklık sistemi reaksiyonlarını tetikleyerek, hayati risklere neden olabileceğini ortaya koydu.

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Amerika’da her yıl yaklaşık 3 milyon kişi tarafından kullanılan Bactrim, kulak, göğüs, mide ve idrar yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ancak Teksas'tan 12 yaşındaki Emmie Bellucci’nin durumu, ilacın tehlikelerini gözler önüne serdi. Genç hastalarda, bağışıklık sistemi aşırı tepki vererek, akciğerlerde ve solunum sisteminde ciddi hasarlara yol açabiliyor.

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2021’de yapılan bir araştırmada, Bactrim'in neden olduğu akciğer komplikasyonları nedeniyle hastaların üçte birinin hayatını kaybettiği ve yüzde 20'sinin akciğer nakli gerektiği belirtilmişti. Bu tespitler sonrası, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Bactrim’e “şiddetli akciğer yan etkileri” konusunda uyarı etiketi ekleme kararı aldı. Ayrıca, ilaç, ilk olarak Alabama eyaletinde satıştan kaldırıldı.

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Uzmanlar, ilacın uzun vadeli zararlarını daha kapsamlı şekilde incelemeyi ve çocuklarda kullanımını belirlemeden önce risk faktörlerinin titizlikle test edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeler, Bactrim’in güvenliği konusunda önemli bir soru işareti oluşturuyor.

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