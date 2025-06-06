Türkiye'de satılan otomobiller zirveye koşuyor



Türkiye’de yılın ilk beş ayında elektrikli ve hibrit otomobiller otomotiv pazarının %42,9 unu oluştururken toplam satışları 169.246’ya kadar ulaştı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-mayıs döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 394 bin 327’ye yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 olarak gerçekleşti.

BENZİNLİ OTOMOBİLLERİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Ekonomimde yer alan habere göre; Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 66,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 48,1'e geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 10,5'ten yüzde 8,4'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya düştü.

Ocak-mayıs döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,4'ten yüzde 15'e, hibritlerde yüzde 14,4'ten yüzde 27,7'ye yükseldi. Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 42,9'unun, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 169 bin 246'ya ulaştığı görüldü. Böylelikle, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.