Ünlü İtalyan tasarımcı ve milyarder marka sahibi Giorgio Armani, geçtiğimiz eylül ayında 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Marsocci, Giorgio Armani'nin rolünü üstlenecek Global Ticari Direktör görevini de devam ettirecek.
Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim
Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında şirketin yeni CEO’su olacak.
Armani'nin yeni CEO'sunun kim olacağı merak konusu olmuşken Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci'nin İtalyan moda evinin CEO'su olarak atanacağı öğrenildi.
Reuters'ın haberine göre atama bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanacak.
Global Ticari Direktör olarak da görev yapan Marsocci, eylül ayında vefat eden şirketin kurucusu Giorgio Armani'nin daha önce üstlendiği görevi devralacak.
2.3 MİLYAR EUROLUK CİROSU VARDI
Armani, tasarım yeteneğini iş dünyasındaki zekasıyla birleştirerek, yıllık yaklaşık 2.3 milyar euroluk ciroya sahip dev bir moda imparatorluğunu yönetiyordu.
DÜNYA GENELİNE İZ BIRAKTI
Armani’nin zarif çizgileri, minimalist tasarımları yalnızca İtalya’da değil, dünya genelinde iz bırakmıştı.
GİORGİO ARMANİ KİMDİR?
İtalyan Moda Tasarımcısı'nın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin avrdından herkes Giorgio Armani’nin kim olduğunu merak ediyor.
11 Temmuz 1934'te İtalya'nın Piacenza kentinde doğan Armani, dünya modasının önde gelen isimlerinden biri.
Ugo Armani ve Maria Raimondi'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Armani, gençlik yıllarında tıp eğitimi almayı planlayarak Milano'daki Liceo Scientifico Leonardo da Vinci'den mezun oldu.
Armani Milano Üniversitesi'nde tıp fakültesine kaydoldu. Üç yıl sonra tıp eğitimini yarıda bırakan Armani askerliğe başladı.
Askerlik hizmetinin ardından, 1957'de Milano'nun ünlü La Rinascente mağazasında çalışmaya başladı. Böylelikle moda dünyasına ilk adımını atmış oldu.