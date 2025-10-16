Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
Türkiye'de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim

Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında şirketin yeni CEO’su olacak.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 1

Ünlü İtalyan tasarımcı ve milyarder marka sahibi Giorgio Armani, geçtiğimiz eylül ayında 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Marsocci, Giorgio Armani'nin rolünü üstlenecek Global Ticari Direktör görevini de devam ettirecek.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 2

Armani'nin yeni CEO'sunun kim olacağı merak konusu olmuşken Giorgio Armani'nin Genel Müdür Yardımcısı Giuseppe Marsocci'nin İtalyan moda evinin CEO'su olarak atanacağı öğrenildi.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 3

Reuters'ın haberine göre atama bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanacak.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 4

Global Ticari Direktör olarak da görev yapan Marsocci, eylül ayında vefat eden şirketin kurucusu Giorgio Armani'nin daha önce üstlendiği görevi devralacak.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 5

2.3 MİLYAR EUROLUK CİROSU VARDI

Armani, tasarım yeteneğini iş dünyasındaki zekasıyla birleştirerek, yıllık yaklaşık 2.3 milyar euroluk ciroya sahip dev bir moda imparatorluğunu yönetiyordu.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 6

DÜNYA GENELİNE İZ BIRAKTI

Armani’nin zarif çizgileri, minimalist tasarımları yalnızca İtalya’da değil, dünya genelinde iz bırakmıştı.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 7

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

İtalyan Moda Tasarımcısı'nın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin avrdından herkes Giorgio Armani’nin kim olduğunu merak ediyor.

11 Temmuz 1934'te İtalya'nın Piacenza kentinde doğan Armani, dünya modasının önde gelen isimlerinden biri.

Türkiye’de satış rekorları kırıyor! Dünya tekstil devinde büyük değişim - Resim: 8

Ugo Armani ve Maria Raimondi'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Armani, gençlik yıllarında tıp eğitimi almayı planlayarak Milano'daki Liceo Scientifico Leonardo da Vinci'den mezun oldu.

Armani Milano Üniversitesi'nde tıp fakültesine kaydoldu. Üç yıl sonra tıp eğitimini yarıda bırakan Armani askerliğe başladı.

Askerlik hizmetinin ardından, 1957'de Milano'nun ünlü La Rinascente mağazasında çalışmaya başladı. Böylelikle moda dünyasına ilk adımını atmış oldu.

Kaynak: Diğer
