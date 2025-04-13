Türkiye’de sular sessizleşiyor: 31 Ağustos’a kadar yasak: Uymayanlara rekor ceza verilecek

Kent, sahip olduğu 629 kilometrelik uzun kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı, 1738 balıkçı teknesi ile Türkiye'nin en önemli deniz ürünleri avcılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek. Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

İç sularda balık avı yasağı bugün başladı

2024-2025 sezonunda İzmir'de hamsi, sardalya, istavrit, tirsi balığı başta olmak üzere toplam 10 bin tonun üzerinde su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sardalya avcılığı yapılıyor, bölgede de dönem içinde 4 bin ton civarında hamsi avcılığı yapıldı. Sürdürülebilir bir avcılığın olması için bu sene kota uygulamasına hamsi ile başladık. Önümüzdeki süreçte türlerdeki denizdeki popülasyona bağlı olarak aynı şekilde kotalar gelebilir" dedi.

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

İzmir'de su ürünleri avcılığı denetiminin 30 karaya çıkış noktasında yapıldığını ifade eden Şahin, "Bu noktalarda özellikle kotaya tabi olan ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Bu sezonda 1500 civarında balıkçı gemisinin denetimi gerçekleşti. Bunun yanı sıra hal ve mezat gibi balıkla ilgili her alanın denetimini yapıyoruz. İlimizde avcılığı yapılıp başka illere gidecek ürünlerle alakalı nakil belgelerini düzenliyoruz. Bu sezonda 250 civarında usule aykırı işlem yapıldığı için tutanaklar tutuldu. Toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uyguladık. 23 ton civarında balığa da el konuldu" diye konuştu. Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını dile getiren Mustafa Şahin, "Yasak dönemde avcılık yapılmasının önüne geçilebilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'deki en iyi su ürünleri kontrol teknelerden bir tanesi İzmir'de Reis Bey ile denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BALIKÇILAR AV SEZONUNA KADAR AĞLARININ BAKIMINI YAPACAK'

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy ise şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon balıkçının istediği gibi olmasa da çok da kötü geçmedi. Kota sistemini İzmir'e uyguladık. Eksiklerimiz oldu ama bu yıl düzelteceğiz. Sezon açılışını 1 Eylül 2024'te yaptık, 15 Nisan 2025'te kapatıyoruz. Balıkçılar ağlarının bakımını yapacak, 1 Eylül'de av sezonuna başlayacağız. Avcılık ticaretimiz hep rastgele. Buradan kazandığımız para ile yatırım yapamıyoruz, kazandığımızı bir dahaki sezon daha iyi olsun diye teknemize, ağımıza, teknenin boyasına, motoruna harcıyoruz. İnşallah iyi olacak. Herkes önümüzdeki yıldan ümitli. 1 Eylül 2025'te sezonu açacağız, uğurlu olacak diye bekliyoruz"