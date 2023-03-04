"Türk"ü tartışmaya açmak, "etnik" kimliğe indirgemek, bilgisizliğin üzerinde kasıttır, oyuna gelmektir.

Kastı baştan gören İkbal Vurucu, "Türk" kimliği üzerinden birçok esere imza attı. Son eseri "Türkiye'de Tarih Savaşları". Eserin alt başlığı "Tarih kimlik İdeoloji" (Kırmızılar Yayıncılık, 368 s.)

İkbal Vurucu'nun eserlerinden birkaçını sıralayacağım. "Türk" meselesini derinliğine ele aldığını göreceksiniz:

"Çokluktan Birliğe: Türk Kimliğinin Yeni Boyutları", "Nominalist Aydınların Soykütüğü: Terörizm Üzerine Bir Analiz", "Nominalist Aydınların Soykütüğü 2: Türk Kimliği Üzerine Bir Analiz", "Doğu Raporu: Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı", "Türkiye'de Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları", "Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar", "Arafta Bir Kimlik: Türklük - Tarih, Kimlik, Yurttaşlık", "Türkiye'nin İntiharı: Demokratik Özerklik, Müzakereler, Anadilinde Eğitim", "PKK Terörü Neden Bitmez? Kan ve Kalem İlişkisi Üzerine Araştırmalar", "Milliyetçilik Soruşturması", "Yeni Okumalar Işığında Ziya Gökalp", "Türk Milliyetçiliği ve Turancılık"...

Yeni çıkan "Türkiye'de Tarih Savaşları"nın "İçindekiler"ine bakacağız:

"Sosyo-Politik Yeniden İnşa ve Tarih / Tarih'in Kötüye Kullanımı: Gerçeklik Ve Yorum / Atatürk Düşmanlığının Tarihsel Temelleri: Atatürk ve Kürtlere Özerklik Sözü / Yeni Türkiye'de Tarih Savaşları / Dünden Bugüne Tarih Tartışmaları: Dündar Taşer Merkezli Bir Çözümleme / Tarihle Yüzleşme ve Ermeni Soykırımı Söylemi: Anti-Türk Zihniyetin Temelleri / Millet ve Mit: 21. Yüzyılda Oğuz Kağan Destanını Düşünmek / Siyasal İslamcı Tarihçiliğin Sefaleti: Bir Zihniyet Analizi / Akdamar'dan Sümela'ya Tarih-Mekân İlişkisi ve Türk Kimliği / 1. Dünya Savaşı'nda Bir Savaş Suçu Olarak Ateşkes Antlaşması Sonrasında Almanya'ya Uygulanan Gıda Ablukası / Yeni Türk Kimliğinin Tarihî ve Kültürel Temelleri: Türk Birliği Perspektifinden Kaşgarlı Mahmud'u Yeni Bir Okuma Denemesi / Millî Tarih Nedir?"

Eserin "Takdim" yazısı Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu'dan:

"İkbal Vurucu'nun bu kitabı, Türkiye ve Türk dünyasında Türk kimliğinin verili ve sosyal inşacı yönlerine vurgu yapan bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Türk kimliğinin kendine meydan okumalar karşısında güçlü yönlerini, sorunlu alanlarını, açık yüreklilikle ele alınması çalışmaya değer katmaktadır. Yine bu eser, Türk kimliği çevresinde uzun düşünce ve yazı deneyimleriyle kendini meşgul eden yazarın farklı zamanlarda her birini tamamlayan, farklı yazılarını belli bir bütünlük içerisinde bir araya getirdiği yoğun bir zihin emeğini yansıtmaktadır."

İkbal Vurucu "Türkiye'de Tarih Savaşları"nın "Giriş"inde maksadını ortaya koyar:

"Tarih, sanıldığı gibi basit bir geçmiş bilgisinden ibaret değildir. Tarih, geçmişin ilmik ilmik örülen simge ve anlam dünyasıdır. Tarih, toplumun kimliğinin inşası ve siyasî örgütlenme modelinin ideolojik dayanaklarının teşekkülünde kurucu ve biçimlendirici bir işlev üstlenir. Ulus-devlet olsun veya olmasın herhangi bir devlet modelinin meşruiyet dayanakları tarih yazımı ve yorumu ile varlık kazanır. Ulus-devlete ve Millete, daha doğrusu, 'Türk Ulus-Devletine' ve 'Türk Milletine' karşı yürütülen 'saldırılarda' millî tarih ana hedeftir. Bu süreçte sürekli tarihî olgu, olay ve kişilerin öne çıkartılmasının temelinde de bu değerlerin oluşumunda 'millî tarihin' yerine getirdiği işlevin vazgeçilmez önemi vardır. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, siyasî polemiklerin verimli bir kaynağı olan tarih, Türkiye'deki yeni siyasî ve toplumsal tahayyüllerin çatıştığı kesişme noktasında stratejik bir önemdedir. Gerek sol ve gerekse kozmopolit İslamcı tarihçilerin gündeminden düşmeyen Dersim isyanı, Şeyh Said isyanı, Ermeni tehciri, Rum mübadelesi, Çanakkale Savaşları, İstiklal Mahkemeleri, Millî Mücadele, Atatürk, bilimsel tarih tartışmalarının sıradan temaları değildir. Hedefte, 'Türkleştirme', 'tek tipleştirme' gibi retorik üzerinden Türk kimliğinin ve Türkiye Cumhuriyetinin varoluşunu simgeleyen unsurları olumsuzlama ve değersizleştirme amacı söz konusudur."

Okumak lâzım.