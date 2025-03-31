Türkiye'de tavuk etinin fiyatı uçuşa geçiyor. 16 milyon kümeste üretim durdurulacak

Kanatlı sektöründe üreticiler ile büyük sanayi firmaları arasında yaşanan anlaşmazlık krize dönüştü. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, üreticilerin sözleşme yükümlülüklerine uymayan firmalara karşı tepki olarak bayramdan sonra üretimi durduracağını açıkladı. İlk etapta 400 kümeste üretim sonlanacak, ardından bu sayı 16 bin kümese kadar çıkacak.

Koç, üreticilerin maliyetlerdeki artışa rağmen yeterli fiyat artışı alamadığını belirterek, "Son bir yılda maliyetimiz 2 TL arttı, ancak sadece 65 kuruşluk zam yapıldı" dedi.

Sözleşmeli üretimde civciv ve yem kalitesinin belirli bir standartta olması gerektiğini vurgulayan Koç, firmaların bu kurallara uymadığını ifade etti. Üreticiler ayrıca, ürettikleri tavuğun gerçek ağırlığını belirlemek için kantara çıkmasına izin verilmediğini ve sigorta zorunluluğunun ihmal edildiğini dile getirdi.

Sanayicilerle yaşanan bu anlaşmazlık, Türkiye genelinde tavuk eti arzında büyük bir daralmaya yol açabilir. TÜKEBİR’in açıklamalarına göre, sektör Tarım Bakanlığı’ndan çözüm bekliyor. Ancak bakanlık, üreticilere sorunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi. Üreticiler ise tüm Türkiye’de üretimi durdurma kararı alarak bu duruma karşı tepkilerini gösterecek.

Öte yandan, kümes kapatma kararına rağmen yurt dışından Türkiye’ye yönelik ciddi bir talep olduğu belirtiliyor. Tavuk etinde dünya ortalama fiyatının ton başına 1.700-1.800 dolar olduğu, Türkiye’de ise bu rakamın 1.600-1.700 dolar seviyelerinde seyrettiği kaydedildi.

Zincir marketlerde 200 gram tavuk döner 89 lira 55 kuruşa, kanatın kilosu 194 lira 95 kuruşa, tavuk bonfilenin kilosu 1879 lira 95 kuruşa, piliç ızgara tava 299 lira 965 kuruşa satılıyor.