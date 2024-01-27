Türkiye'de tekti şimdi zehir akıyor

Amasya'nın merkez Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, Tersakan Çayı'ndaki kirlilikten şikayetçi olduğunu belirtti. Çınarcı, "Yaklaşık 2 aydır Tersakan Çayı'nda köpük akıyor. Etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre felaketi oluşuyor." dedi.

Çevre alanında çalışmalarıyla tanınan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, Tersakan'da evsel atıklar, endüstriyel sanayi artıkları ve tarım kirliliği gibi birçok sebebin ciddi kirliliğe yol açtığını söyledi. Çelik, yaptıkları incelemelerde bölgedeki atık su arıtma tesislerinin ve nehirlerin durumunu değerlendirdiklerini belirtti. "Bölgedeki en kirli kaynak Tersakan. Her türlü kimyasal, toksikolojik, özellikle patojen bakteriler, özellikle çocuk ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden E.coli gibi çok tehlikeli bakteriler inanılmaz yoğunlukta." diyen Çelik, bu durumun Yeşilırmak'a akmasıyla bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte debisi yükselen Tersakan Çayı'ndaki kirliliğe çözüm önerisi sunan Çelik, "Tersakan’a çeşitli noktalarda, uzmanların uygun gördüğü yerlerde bariyerler yaparak dinlendirme havuzlarında bakteriyel müdahaleyle tehlike oluşturan etmenlerden kurtarabiliriz." şeklinde konuştu.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise çocukluk dönemlerinde yüzüp balık tuttukları Tersakan Çayı'nın içler acısı haline üzüldüklerini ifade etti. Cebeci, "Buradaki kirlilik tarımı ve insan sağlığını etkiliyor. Tersakan Çayı'nın Yeşilırmak ile birleşip Karadeniz'e kadar yolculuğu var. Arazi ve meyve bahçelerinin sulanması buradan sağlanıyor. Bu yerlerde şimdiye kadar karşılaşılmamış hastalıklar görülmeye başlandı. İnşallah temizlenmesiyle ilgili güzel haberler duyarız." şeklinde konuştu.