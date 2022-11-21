﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var

Dünyada milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT, ABD-Galler maçını pek çok seyirciye ulaştıramadı.

TRT1'de Hollanda Senegal maçından sonra dizi yayınlamaya başlayan TRT, ABD-Galler maçını TRT Spor'dan yayınlayacağını bildirdi.

Ancak maç başladığında TRT Spor'a dönen pek çok futbolsever karşısında yeni frekans bilgileri içeren bir yazıyı ekranda buldu.



Bunun neden yapıldığı anlaşılamadı.

Futbolseverler, sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Dünya Kupası'nda Katar-Ekvador maçı bile reytinglerde pahalı dizileri geride bırakıp birinci olmuşken, TRT1'in reyting kaygısıyla maç yerine dizi yayınlaması eleştiri topladı.

TEPKİ GELİNCE NORMALE DÖNDÜ

Sosyal medyadan futbolseverlerin büyük tepkisi sonrasında TRT çark etti.

TRTSpor kanalından 40. dakika itibarıyla ABD-Galler maçı canlı olarak ekrana verildi.

FREKANS UYARISI YAPILMIŞTI

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.