Türkiye'de üretilecek, 54 ülkeye ihraç edilecek!

Renault Duster'ın ardından, markanın yeni SUV modeli Renault Boreal de Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda banttan inecek. 2026 yılı itibarıyla üretime başlayacak olan Boreal, Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlayacak.

TÜRKİYE KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin ve ekonomik kalkınmasını desteklemenin OYAK'ın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Erdem, "2023 sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro'luk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Renault Duster ile başlayan bu süreçte, şimdi de Renault Boreal'in Türkiye'de üretilip 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek olması, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive ise Boreal modelinin Renault'nun Uluslararası Oyun Planı çerçevesinde yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, uluslararası pazarlara hitap eden yüksek değerli araçlar sunma hedeflerinin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, Boreal'in ilk olarak Brezilya'da üretileceğini ancak 2026'dan itibaren Türkiye'de de banttan ineceğini açıkladı. Jaillet, "Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek" diye konuştu. Türkiye'nin Renault’nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlandığını belirten Jaillet, OYAK ile birlikte Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

Yeni Renault Boreal, C segmenti SUV pazarında iddialı bir konumda yer alacak. 4,56 m uzunluğunda, 1,84 m genişliğinde ve 1,65 m yüksekliğinde olan araç, estetik ve güçlü hatlarıyla dikkat çekiyor. 19 inç jantlar, çift renkli tavan ve panoramik sunroof gibi özellikler, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor.

İç mekanda ise teknoloji ve konfor ön planda. 10 inçlik dijital gösterge ve 10 inçlik OpenR Link multimedya ekranı, Google Haritalar ve Google Asistan gibi uygulamalarla tam uyumlu çalışıyor. Yumuşak kaplamalar, lazer işlemeli dekoratif parçalar ve 48 renkli ambiyans aydınlatması, iç mekana modern bir hava katıyor. Masaj fonksiyonlu elektrikli koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve kablosuz şarj gibi donanımlar da sürücü ve yolcuların konforunu artırıyor. 586 litrelik geniş bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.770 litreye ulaşıyor.

GÜVENLİK VE PERFORMANSTA İDDİALI

Boreal, Türkiye pazarı için 24 adede kadar ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) teknolojisiyle donatılmış. Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Acil Durum Frenleme Sistemi ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi gibi özellikler güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Motor ve performans tarafında ise 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzıman dikkat çekiyor. Türkiye versiyonu 138 hp güç ve 240 Nm tork üretebilen Boreal, 0'dan 100 km/s hıza 9,26 saniyede ulaşıyor. Eco, Comfort, Sport, Perso ve yeni "Akıllı Mod" sürüş seçenekleri, farklı sürüş deneyimleri sunuyor.

Bu stratejik yatırımla birlikte Türkiye, Renault’nun küresel üretim ağı içinde çok daha önemli bir konum kazanarak, sadece bir pazar olmaktan çıkıp güçlü bir üretim ve ihracat üssü haline geliyor.