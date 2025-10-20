Yeniçağ Gazetesi
Türkiye'de üretilen otomobiller

Türkiye'de üretilen otomobiller

Çoğu insan bilmiyor ama Türkiye aslında otomobilde çok önemli bir üretim üssü. Üstelik ülkemizin en büyük gelir kaynağı ürettiği otomobilleri satmaktan geliyor.

1-Fiat Egea

Bu haberimizde sizlere Türkiye’de üretilen tüm otomobil modellerini aktarıcaz. Bu araçta bizdemi üretiliyormuş diyeceğiniz modellerle dolu listemiz huzurlarınızda.

2-Hyundai İ10

1-Fiat Egea
2015 Yılında üretildiği ilk günden bu yana Türkiye’nin her yıl en çok satan aracı olmayı başarıyor.

3-Hyundai i20

2-Hyundai İ10
Ülkemizde üretilen en küçük otomobil olma ünvanını koruyan İ10 a segmentinin en çok satan aracı.

4-Hyundai Bayon

3-Hyundai i20
Özellikle performanslı N versiyonuyla bir çok otomobil severin hayallerini süslüyor bu araç.

5-Mitsubishi Colt

4-Hyundai Bayon
En uygun fiyatlı b suv olma ünvanını elinde bulunduran Bayon kısa süre önce makyajlandı.

6- Renault Clio

5-Mitsubishi Colt
Türkiye’de satışı olmayan bu model ülkemizde üretilip yurt dışına ihraç ediliyor.

7- Renault Duster

6- Renault Clio
Türkiyede üretilmeye başladığı günden bu yana satış adetlerini sürekli arttıran hb Clio bu yılın en çok satan otomobili konumunda.

8-Renault Megane

7- Renault Duster
Dacia markasıyla tanıdığımız Duster modeli son neslinde Renault markasına geçti ve Türkiye’de üretilmeye başladı.

9- Togg T10X

8-Renault Megane
Yaklaşık 2 senedir Renault Türkiye fabrikalarından alınıp Karsan tesislerinde üretilen c segmenti sedan çok yakında üretimden ve satıştan kaldırılacak.

10-Togg T10F

9- Togg T10X
Milletçe yerli otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştüren model tamamen elektrikli olarak ülkemizde üretilen ilk ve tek c segmenti suv.

11-Toyota C-HR

10-Togg T10F
Piyasaya daha çok yeni çıkan c segmenti sedan, özellikle 600km’lik karma menziliyle en yüksel menzil sunan elektrikli otomobillerden.

12-Toyota Corolla

11-Toyota C-HR
Hybrid motoruyla yakıt ekonomosi ve perormansı aynı anda sunabilen araç ülkemizde oldukça popüler.

13-Ford Tourneo Custom Minibüs

12-Toyota Corolla
Türkiye’nin en çok satılan otomobillerinden olan Corolla benzinli ve Hybrid motor seçenekleriyle en sorunsuz otomobil olarak biliniyor.

14-Volkswagen Transporter

13-Ford Tourneo Custom Minibüs
Rakipleri karşısında markanın yerlilik avantajıyla bir adım öne çıkan aracı oldukça konforlu bir minibüs.

15-Ford Transit

14-Volkswagen Transporter
Ford ile iş birliği yapan Volkswagen markasının en popüler ticarisi artık Ford Tourneo Custom minibüs ile aynı farbikada aynı alt yapıyla üretiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

15-Ford Transit
Ülkemizin en çok satan ticari aracı yerli olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
