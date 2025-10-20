Bu haberimizde sizlere Türkiye’de üretilen tüm otomobil modellerini aktarıcaz. Bu araçta bizdemi üretiliyormuş diyeceğiniz modellerle dolu listemiz huzurlarınızda.
Türkiye'de üretilen otomobiller
Çoğu insan bilmiyor ama Türkiye aslında otomobilde çok önemli bir üretim üssü. Üstelik ülkemizin en büyük gelir kaynağı ürettiği otomobilleri satmaktan geliyor.
1-Fiat Egea
2015 Yılında üretildiği ilk günden bu yana Türkiye’nin her yıl en çok satan aracı olmayı başarıyor.
2-Hyundai İ10
Ülkemizde üretilen en küçük otomobil olma ünvanını koruyan İ10 a segmentinin en çok satan aracı.
3-Hyundai i20
Özellikle performanslı N versiyonuyla bir çok otomobil severin hayallerini süslüyor bu araç.
4-Hyundai Bayon
En uygun fiyatlı b suv olma ünvanını elinde bulunduran Bayon kısa süre önce makyajlandı.
5-Mitsubishi Colt
Türkiye’de satışı olmayan bu model ülkemizde üretilip yurt dışına ihraç ediliyor.
6- Renault Clio
Türkiyede üretilmeye başladığı günden bu yana satış adetlerini sürekli arttıran hb Clio bu yılın en çok satan otomobili konumunda.
7- Renault Duster
Dacia markasıyla tanıdığımız Duster modeli son neslinde Renault markasına geçti ve Türkiye’de üretilmeye başladı.
8-Renault Megane
Yaklaşık 2 senedir Renault Türkiye fabrikalarından alınıp Karsan tesislerinde üretilen c segmenti sedan çok yakında üretimden ve satıştan kaldırılacak.
9- Togg T10X
Milletçe yerli otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştüren model tamamen elektrikli olarak ülkemizde üretilen ilk ve tek c segmenti suv.
10-Togg T10F
Piyasaya daha çok yeni çıkan c segmenti sedan, özellikle 600km’lik karma menziliyle en yüksel menzil sunan elektrikli otomobillerden.
11-Toyota C-HR
Hybrid motoruyla yakıt ekonomosi ve perormansı aynı anda sunabilen araç ülkemizde oldukça popüler.
12-Toyota Corolla
Türkiye’nin en çok satılan otomobillerinden olan Corolla benzinli ve Hybrid motor seçenekleriyle en sorunsuz otomobil olarak biliniyor.
13-Ford Tourneo Custom Minibüs
Rakipleri karşısında markanın yerlilik avantajıyla bir adım öne çıkan aracı oldukça konforlu bir minibüs.
14-Volkswagen Transporter
Ford ile iş birliği yapan Volkswagen markasının en popüler ticarisi artık Ford Tourneo Custom minibüs ile aynı farbikada aynı alt yapıyla üretiliyor.
15-Ford Transit
Ülkemizin en çok satan ticari aracı yerli olarak karşımıza çıkıyor.