Yeniçağ Gazetesi
01 Kasım 2025 Cumartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi

Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi

Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde otomobil üretimi konusunda ilk 5'te yer alan bir üretim üssü. Şimdi yeni modellerin eklenmesiyle dünya geneline satılan Türkiye çıkışlı otomobil sayıları daha da artacak.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 1



Bu otomobil’de bizdemi üretiliyormuş diye şaşıracağınız Türkiye’de üretilen otomobiller listemiz huzurlarınızda.

1 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 2

1-Fiat Egea Sedan
2015 Yılında üretildiği ilk günden bu yana Türkiye’nin her yıl en çok satan aracı olmayı başarıyor.

2 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 3

2-Hyundai İ10
Ülkemizde üretilen en küçük otomobil olma ünvanını koruyan İ10 a segmentinin en çok satan aracı.

3 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 4

3-Hyundai i20
Özellikle performanslı N versiyonuyla bir çok otomobil severin hayallerini süslüyor bu araç.

4 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 5

4-Hyundai Bayon
En uygun fiyatlı b suv olma ünvanını elinde bulunduran Bayon kısa süre önce makyajlandı.

5 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 6

5-Mitsubishi Colt
Türkiye’de satışı olmayan bu model ülkemizde üretilip yurt dışına ihraç ediliyor.

6 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 7

6- Renault Clio
Türkiyede üretilmeye başladığı günden bu yana satış adetlerini sürekli arttıran hb Clio bu yılın en çok satan otomobili konumunda.

7 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 8

7- Renault Duster
Dacia markasıyla tanıdığımız Duster modeli son neslinde Renault markasına geçti ve Türkiye’de üretilmeye başladı.

8 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 9

8-Renault Megane
Yaklaşık 2 senedir Renault Türkiye fabrikalarından alınıp Karsan tesislerinde üretilen c segmenti sedan çok yakında üretimden ve satıştan kaldırılacak.

9 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 10

9- Togg T10X
Milletçe yerli otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştüren model tamamen elektrikli olarak ülkemizde üretilen ilk ve tek c segmenti suv.

10 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 11

10-Togg T10F
Piyasaya daha çok yeni çıkan c segmenti sedan, özellikle 600km’lik karma menziliyle en yüksel menzil sunan elektrikli otomobillerden.

11 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 12

11-Toyota C-HR
Hybrid motoruyla yakıt ekonomosi ve perormansı aynı anda sunabilen araç ülkemizde oldukça popüler.

12 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 13

12-Toyota Corolla
Türkiye’nin en çok satılan otomobillerinden olan Corolla benzinli ve Hybrid motor seçenekleriyle en sorunsuz otomobil olarak biliniyor.

13 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 14

13-Ford Tourneo Custom Minibüs
Rakipleri karşısında markanın yerlilik avantajıyla bir adım öne çıkan aracı oldukça konforlu bir minibüs.

14 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 15

14-Volkswagen Transporter
Ford ile iş birliği yapan Volkswagen markasının en popüler ticarisi artık Ford Tourneo Custom minibüs ile aynı farbikada aynı alt yapıyla üretiliyor.

15 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 16

15-Ford Transit
Ülkemizin en çok satan ticari aracı yerli olarak karşımıza çıkıyor.

16 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 17

16-SWM G01Pro
Ülkemizde üretilip satışa çıkacak ilk Çin’li model SWM markasının G01Pro modeli olacak. Dışarıda çok sportif içeride ise oldukça teknolojik görünen araç bu ay yol testlerini tamamlayıp satışa sunulacak.

17 18
Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi - Resim: 18

17- EVRY
3.7 metrelik uzunluğuyla Türkiye’de üretilip satılan en küçük otomobil olma ünvanını elinde bulunduracak bu araç daha birkaç gün önce gün yüzüne çıktı. Yerli, küçük ve elektrikli olan VERY modeli ülkemizin en ucuz otomobili olmak için satışa çıkmaya hazırlanıyor.

18 18
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro