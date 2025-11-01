Türkiye'de üretilen otomobillere yeni modeller eklendi

17- EVRY

3.7 metrelik uzunluğuyla Türkiye’de üretilip satılan en küçük otomobil olma ünvanını elinde bulunduracak bu araç daha birkaç gün önce gün yüzüne çıktı. Yerli, küçük ve elektrikli olan VERY modeli ülkemizin en ucuz otomobili olmak için satışa çıkmaya hazırlanıyor.