Türkiye'de üretiliyor 12 ülkeye ihrac ediliyor. Hem karada bataklıkta hem de suda kullanılıyor

Karada, denizde hem de bataklıkta kullanılıyor. Üretim merkezi Bursa'nın Gemlik ilçesi...Üretici firma tarafından zorlu arazi koşulları için tasarlanan 2,8 metre yükseklik, 4 metre uzunluk ve 2,5 metre genişlikte. 2,5 tonluk dörtçeker özel arazi aracı, sadece karada değil su yüzeyinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor. Hatta bataklıkta da kullanılıyor. İşte bu araç 12 ülkeye birden ihraç ediliyor.

UTV tipi aracın, test sürüşleri başarıyla tamamlandı. Üretime başlandığında 4 günde bir aracın banttan indirildiği fabrikada artık günlük bir araç üretilebiliyor. İthal malzemelerle üretimine başlanan araç, bir yıl içinde yüzde 50 yerli parçalarla imal edilebilir hale geldi.

Başta Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada olmak üzere İtalya, Polonya, İngiltere, Uganda, Madagaskar, Avustralya, Hindistan, Hollanda, Brezilya ve Arjantin'e toplamda 12 ülkeye araçlar ihraç ediliyor. Kısa bir süre içinde de firma iç piyasaya yönlenmeye çalışacak.

HEDEF YÜZDE 70 YERLİLİK

Firmanın genel müdürü Erman Ersöz, aracın zorlu arazilerde, bataklık ve suda, madencilikte, enerji hatlarının bakımında, ambulans hizmetlerinde kullanılabileceğini ifade etti.

Turizm ve insani yardım kuruluşlarınca da tercih edilen aracın Bursa'daki üretiminde bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ersöz, şöyle devam etti:

"YETX'in üretimine başladığımızda parçaları yurt dışından hazır geliyordu, şu anda parçaları kendimiz üretiyor veya yerli üreticilerden alıp bileşen haline getirerek aracımızı imal ediyoruz. Amacımız yerliliği daha da artırmak. Yüzde 70 gibi bir yerlilik oranı için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda özellikle araçta bütün dış kaporta aksam, camlar, koltuklar, hidrolik ve pnömatik aksam, kimyasallar ve birçok aksesuara kadar hepsi yerli. Yakın zamanda elektrik tesisatı, iklimlendirme sistemleri, iç döşeme ve kaynak parçaları dahil yerli olması için numuneler test safhasında."

ALASKA'YA "BEYAZ FİLO" İHRAÇ EDECEKLER

Araç için "Bizim için büyük bir gurur kaynağı" yorumunu yapan Ersöz Türk ekiplerinin ürettiği mühendislik harikası olduğunu ifade etti.

Parçaları yerlileştirdiklerini söyleyen Ersöz istihdamı her geçen gün artırdıklarını, çalışan sayısını bir yılda 2 katına çıkardıklarını kaydetti.

"Beyaz filo" kuraraka, Alaska'ya göndereceklerini söyleyen Genel Müdür Ersöz "Özellikle belediye ve bazı kurumların ilgisi var. İnşallah yaz döneminde bazı kurumlara bu araçları kazandırmış olacağız. Üstü açık versiyonlar üzerine çalışıyoruz. Turistlerimizi gezdirmek amacıyla özellikle Kapadokya, Muğla başta olmak üzere turizm bölgelerinden ciddi bir talep var. Devlet kurumlarımız da YETX'in yeteneklerini görünce envanterlerine katmak için çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Aracın şu anda 11 versiyonunun olduğunu söyleyen Ersöz, "Arama kurtarma ve yangın söndürme versiyonu da yolda. Bir de özel amaçlı zirai mücadele versiyonu geliştiriyoruz." dedi.