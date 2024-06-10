Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro

2021’de yaklaşık 600 bin koloni bombus arısı ve 1 milyona yakın kraliçe arı üretilen şehirde, aynı yıl 66 bin koloni ihraç edildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edilirken, 2024’te ise ise hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen döviz gelirinde artış görüldü.