Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro

Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro
Kaynak: DHA

Antalya'da üretimine başlanan ve kısa zamanda ihraç edilmeye başlanan 'kanatlı tarım işçisi bombus arıları', ilaçsız meyve sebze yetiştiriciliğinde önemli faktör oluyor.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 1

Antalya’da örtü altı üretimde tozlaşma için faydalanılan bombus arıları, üreticiye büyük etki sağlıyor. Özellikle domatesin tozlaşmasında kullanılan ve önceki senelerde ithal edilen bombus arıları, bugünlerde ihraç edilecek konuma erişti. Antalya'daki firmalar hem iç piyasaya hem yurt dışına koloniler şeklinde sundukları bombus arılarıyla ülke ekonomisine fayda sağlıyor.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 2

Arılar, yavruyken yerleştirildikleri kutularda özenle bakılıyor. Her anları yakından izlenen bombus arıları, mikroskoplarla inceleniyor.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 3

PCR testleri de yapılan arıların moleküler seviyede bir sorunu olup olmadığına özen gösteriliyor. Yetişkinlik dönemine gelen kraliçe arıların da içinde olduğu koloniler, istenilen sayıda satılarak seralara yerleştiriliyor.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 4

3 AYDA 110 BİN KRALİÇE, 85 BİN KOLONİ İHRAÇ EDİLDİ

Antalya'da 5 firma bombus arısı üretimi yaparak üreticilere sunuyor. Önceki senelerde ithal edilen bombus arıları, artık Türkiye'de, özellikle Antalya'da üretilerek hem iç piyasanın ihtiyacını karşılarken hem de ihraç sağlanıyor. İhracat rakamları da gün geçtikçe artış gösteriyor.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 5

2021’de yaklaşık 600 bin koloni bombus arısı ve 1 milyona yakın kraliçe arı üretilen şehirde, aynı yıl 66 bin koloni ihraç edildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde edilirken, 2024’te ise ise hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen döviz gelirinde artış görüldü.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 6

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, Azerbaycan, Belçika ve İran başta olmak üzere 25 ülkeye ihracatın sağlandığını söyledi. Arslan, 2023’te 106 bin koloni bombus arısı, 92 bin kraliçe bombus arısı ihracatı sağladıklarını 3 milyon euro gelir elde edildiğini söyledi.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 7

Arslan 2024’ün ilk 3 ayında 85 bin koloni bombus arısı, 110 bin kraliçe bombus arısı ihracatı yaparak 2023’e oranla artışa geçtiklerini belirterek, 2 milyon euro da gelir elde edildiğini ifade etti.

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Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro 8

Antalya'daki bir firmanın genel müdürü Yağız Süzen, bombus arılarının sürekli çalışma odaklı olduğunu, bal arılarına göre dar alanlarda daha verimli olduklarını belirtti. Süzen, onlara tam anlamıyla 'kanatlı tarım işçisi' diyoruz. Talep çok yoğun. Üreticilerimiz bombus arılarından yüzde 98 oranında faydalanmakta. Türkiye olarak ciddi oranda da ihracatımız var.” Dedi. Süzen, üretimin 3'te 1'ini ihraç ettiklerini Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkelerinin çoğuna gönderdiklerini ve üreticinin bombus arısına ilgisi hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

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