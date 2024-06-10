Türkiye’de üretiliyor 25 ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç ayın getirisi 20 milyon Euro

Antalya'daki bir firmanın genel müdürü Yağız Süzen, bombus arılarının sürekli çalışma odaklı olduğunu, bal arılarına göre dar alanlarda daha verimli olduklarını belirtti. Süzen, onlara tam anlamıyla 'kanatlı tarım işçisi' diyoruz. Talep çok yoğun. Üreticilerimiz bombus arılarından yüzde 98 oranında faydalanmakta. Türkiye olarak ciddi oranda da ihracatımız var.” Dedi. Süzen, üretimin 3'te 1'ini ihraç ettiklerini Rusya, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Körfez ülkelerinin çoğuna gönderdiklerini ve üreticinin bombus arısına ilgisi hız kesmeden devam ettiğini söyledi.